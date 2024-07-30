Продюсер Елена Мозговая почтила память своего отца, музыканта Николая Мозгового. 30 июля исполнилось 14 лет со дня смерти народного артиста Украины.

Елена Мозговая обратилась к покойному отцу

На личной странице в Facebook продюсер опубликовала черно-белое фото Николая Мозгового и назвала 30 июля 2010 года “самым трагическим днем своей жизни”.

Елена поделилась, что очень долго не могла принять факт того, что она уже не сможет обнять своего отца. Только через 14 лет продюсер смогла отпустить невыносимую боль. Мозговая поблагодарила отца и добавила, что очень его любит.

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— Утро 30 июля 2010 года… Самый трагический день моей жизни. Долгий путь принятия того факта, что я уже не могу в этой жизни тебя обнять, давался тяжело… Очень тяжело. Но 14 лет практик, поиск ответов и познания сделали свое дело. Я отпустила ту невыносимую боль, проснулась. Вернула себе себя и нашла ответы. Спасибо за все. Люблю тебя. Всегда. Еще встретимся, — написала Елена.

В комментариях пользователи сети поддержали дочь Николая Мозгового, а также почтили память музыканта.

Отметим, что Мозгового не стало на 63-м году жизни, он умер от остановки сердца. Артист похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Николай Мозговой стал известен благодаря композициям Край, мій рідний край, Минає день, минає ніч, Знов я у гори іду, Зачаровані слова и другим.

Фото: Елена Мозговая