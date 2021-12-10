Финалист реалити Холостячка 2 Дмитрий Шевченко отметил, что отказ Златы Огневич стал для него шоком.

— Ударили током, облил холодной водой. Тогда не хотелось ничего говорить, просто было желание уйти, чтобы никого не видеть. Было внутреннее опустошение, — отметил Шевченко.

В рамках пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта показали историю о том, как развивались отношения Дмитрия и Златы. Шевченко тогда заявил, что ролик заставил его вернуться в те моменты. Он почувствовал опустошение, одиночество, которые его настигли после реалити.

После проекта Дмитрий Шевченко стал более открытым, разговорчивым, активно ведет соцсети. Также он поделился, что уже переехал в Киев, где тренирует всех желающих, в частности актера и сценариста Андрея Рыбака. Однако, Шевченко отметил, что к нему более охотно записываются девушки.

Кроме того, Дмитрий успел сняться в новом сериале от СТБ Кофе с кардамоном. По словам Шевченко, он бы хотел и дальше развиваться в актерстве, так как этот опыт ему понравился.

С личной жизнью у Шевченко тоже все хорошо. На этот момент он стоит отношения с другой девушкой.

Дмитрий признался, что примерно полтора месяца назад он написал ей в Facebook.

— Однозначно мне хорошо с этим человеком, однозначно есть чувства. Я хочу дальше строить отношения с этим человеком. Спокойно, коршунов вокруг нет, никто не мешает, — поделился Шевченко, но имя избранницы называть не стал.

Григорий Решетник спросил, общался ли Дима после этого со Златой.

— Да, по телефону один или два раза. Мне Злата написала сообщение и я ей перезвонил, — рассказал Шевченко.

Дело в том, что время встречи с родителями Огневич в рамках проекта, Дима подарил им сертификат на романтический ужин. Поэтому Злата решила рассказать Дмитрию как все прошло.

Однако личная встреча у Димы и Златы таки была.

— Дима был у меня дома. Вернее в моем доме. В 9 утра я вхожу в подъезд, открывается лифт, а из него выходит Дима с пакетиком еды. Он мне что-то буркнул и убежал. Я так и не поняла, что произошло, — рассказала Злата.

Шевченко отметил, что он тогда просто спешил.

Оказалось, что Дима тогда и не к Злате вовсе приходил, а к своей новой возлюбленной. Дело в том, что новая девушка Шевченко живет в одном подъезде со Златой.

Григорий Решетник отметил, что девушку зовут Катя.

— Если это так, то я буду только рада за тебя, — отметила Огневич.

Со своей стороны Шевченко отметил, что Злата научила его проявляться. Он отметил, что это помогает ему в новых отношениях.