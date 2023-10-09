Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Секрет остается: Брежнева впервые прокомментировала развод с Меладзе

9 октября 2023, 19:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Брежнєва
Источник: Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева впервые прокомментировала развод с Константином Меладзе. После официального заявления о разлуке вокруг певицы появилось множество догадок — Вера на них решила ответить.

— В сети распространяется много догадок о нашем расставании с Константином. Мы бы хотели оставить за собой право это не комментировать. С уважением друг к другу просим уважать наше решение, — кратко заявила певица.

Напомним, что в начале октября Брежнева призналась о расставании, представляя свой первый украиноязычный альбом. Пользователи сети решили ее поддержать в этом, а также оценили ее сборник песен.

Читайте также:
БрежневаТеперь официально: Вера Брежнева развелась с Константином Меладзе

Впрочем, для некоторых фанатов новость не стала неожиданностью. Брежнева подогревала слухи о разводе еще осенью 2022 года. Тогда артистка не называла Константина своим мужем, а на вопросы пользователей не отвечала. 

Сейчас смотрят

Также прошлой осенью российские СМИ заявляли, что Брежнева продолжает зарабатывать в РФ. Артистка якобы имеет недвижимость в Москве, которая приносит ей прибыль. Также сообщалось о бизнесе в Питере — там у Веры есть брендовый магазин одежды.

Источник
ЖВЛ
Теги
Вера Брежнева
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь