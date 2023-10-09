Певица Вера Брежнева впервые прокомментировала развод с Константином Меладзе. После официального заявления о разлуке вокруг певицы появилось множество догадок — Вера на них решила ответить.

— В сети распространяется много догадок о нашем расставании с Константином. Мы бы хотели оставить за собой право это не комментировать. С уважением друг к другу просим уважать наше решение, — кратко заявила певица.

Напомним, что в начале октября Брежнева призналась о расставании, представляя свой первый украиноязычный альбом. Пользователи сети решили ее поддержать в этом, а также оценили ее сборник песен.

Впрочем, для некоторых фанатов новость не стала неожиданностью. Брежнева подогревала слухи о разводе еще осенью 2022 года. Тогда артистка не называла Константина своим мужем, а на вопросы пользователей не отвечала.

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Также прошлой осенью российские СМИ заявляли, что Брежнева продолжает зарабатывать в РФ. Артистка якобы имеет недвижимость в Москве, которая приносит ей прибыль. Также сообщалось о бизнесе в Питере — там у Веры есть брендовый магазин одежды.