Мальту на Евровидении 2024 будет представляет Сара Бонничи с песней Loop. Артистка появилась на сцене во втором полуфинале конкурса, который состоится 9 мая.

Что известно о представительнице Мальты Сара Бонничи и о чем она будет петь на Евровидении 2024 — читайте далее в материале.

Кто такая Sarah Bonnici: биография

Известно, Сара Бонничи родилась 30 мая 1998 года на острове Гоцо. Местная певица имеет также степень магистра в бухгалтерском деле.

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Не исключено, что строить музыкальную карьеру Саре помогает ее отец, который является генеральным директором небоскреба Mercury Towers и местного футбольного клуба Hamrun Spartans.

Судя по Instagram Сары, девушка также очень любит путешествовать и танцевать, поэтому на сцене не только поет, но и устраивает настоящее шоу.

Перевод песни Сара Бонничи – Loop

Разве ты не знаешь, что ты меня поймал?

Что ты меня поймал

Да, меня, да

Мне так жарко, что я горю, как в лихорадке

Я приманка, ты никогда не пробовал ничего слаще

Думал, ты можешь мне отказать, нет, нет, нет

Давай пройдем еще один раунд, медленно-о-о

И не пытайся сказать мне, что я твоя зависимость

Было очевидно, что ты закончишь вот так

Боже мой, ты загнал меня (в тупик)

Я в нем и вся ви-ви-вина на (тебе)

Позволь мне подразнить тебя, пока я

Буду двигаться, загоняя тебя в тупик

В твоей голове всю ночь

Что ты загнал меня

Загнал меня

Загнал меня

В тупик

Вишенка на торте, а ты корица

Заставляю моё сердце немного биться

Как ра-па-па-бам-ба, ра-па-па-бам-ба, да

Ты знаешь, как меня раскрутить, мальчик

Разве ты не знаешь, что ты моя, моя зависимость?

Было очевидно, что мы закончим вот так

Боже мой, ты загнал меня (в тупик)

Я в нем и вся ви-ви-вина на (тебе)

Позволь мне подразнить тебя, пока я

Буду двигаться, загоняя тебя в тупик

В твоей голове всю ночь

Что ты загнал меня

Загнал меня

Загнал меня

В тупик

Это было очевидно, мы зависимы, зависимы

Да, это было очевидно

И мы снова здесь

Боже мой, ты загнал меня (в тупик)

Я в нем и вся ви-ви-вина на (тебе)

Позволь мне подразнить тебя, пока я

Буду двигаться, загоняя тебя в тупик

В твоей голове всю ночь

Что ты загнал меня

Загнал меня

Загнал меня

В тупик

Sarah Bonnici — Loop: видео выступления на Евровидении 2024

Фото: Сара Бонничи