Мальту на Евровидении 2024 будет представляет Сара Бонничи с песней Loop. Артистка появилась на сцене во втором полуфинале конкурса, который состоится 9 мая.
Что известно о представительнице Мальты Сара Бонничи и о чем она будет петь на Евровидении 2024 — читайте далее в материале.
Кто такая Sarah Bonnici: биография
Известно, Сара Бонничи родилась 30 мая 1998 года на острове Гоцо. Местная певица имеет также степень магистра в бухгалтерском деле.
Не исключено, что строить музыкальную карьеру Саре помогает ее отец, который является генеральным директором небоскреба Mercury Towers и местного футбольного клуба Hamrun Spartans.
Судя по Instagram Сары, девушка также очень любит путешествовать и танцевать, поэтому на сцене не только поет, но и устраивает настоящее шоу.
Перевод песни Сара Бонничи – Loop
Разве ты не знаешь, что ты меня поймал?
Что ты меня поймал
Да, меня, да
Мне так жарко, что я горю, как в лихорадке
Я приманка, ты никогда не пробовал ничего слаще
Думал, ты можешь мне отказать, нет, нет, нет
Давай пройдем еще один раунд, медленно-о-о
И не пытайся сказать мне, что я твоя зависимость
Было очевидно, что ты закончишь вот так
Боже мой, ты загнал меня (в тупик)
Я в нем и вся ви-ви-вина на (тебе)
Позволь мне подразнить тебя, пока я
Буду двигаться, загоняя тебя в тупик
В твоей голове всю ночь
Что ты загнал меня
Загнал меня
Загнал меня
В тупик
Вишенка на торте, а ты корица
Заставляю моё сердце немного биться
Как ра-па-па-бам-ба, ра-па-па-бам-ба, да
Ты знаешь, как меня раскрутить, мальчик
Разве ты не знаешь, что ты моя, моя зависимость?
Было очевидно, что мы закончим вот так
Боже мой, ты загнал меня (в тупик)
Я в нем и вся ви-ви-вина на (тебе)
Позволь мне подразнить тебя, пока я
Буду двигаться, загоняя тебя в тупик
В твоей голове всю ночь
Что ты загнал меня
Загнал меня
Загнал меня
В тупик
Это было очевидно, мы зависимы, зависимы
Да, это было очевидно
И мы снова здесь
Боже мой, ты загнал меня (в тупик)
Я в нем и вся ви-ви-вина на (тебе)
Позволь мне подразнить тебя, пока я
Буду двигаться, загоняя тебя в тупик
В твоей голове всю ночь
Что ты загнал меня
Загнал меня
Загнал меня
В тупик
Sarah Bonnici — Loop: видео выступления на Евровидении 2024
Фото: Сара Бонничи