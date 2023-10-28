Актрису Сандру Буллок увидели впервые после смерти ее давнего бойфренда Брайана Рендела, которого не стало в августе 2023 года. Звезду Скорости заметили на прогулке с дочерью Лайлой и охранником Питером Вайретером в Лос-Анджелесе.

Sandra Bullock seen for the first time since longtime boyfriend Bryan Randall’s death https://t.co/HC8YxDwAgc pic.twitter.com/NtNYMDN2Z0 — Page Six (@PageSix) October 28, 2023

Мать и дочь держались за руки. В какой-то момент Буллок остановилась, чтобы поговорить с Лайлой, а затем наклонилась и поцеловала ее в щеку.

Сейчас смотрят

На прогулку знаменитость надела белую футболку с глубоким вырезом, черные брюки с черным ремнем, бежевое пальто и белые кроссовки. Сандра Буллок сделала минимальный макияж и дополнила свой образ черной сумкой через плечо, черными очками, золотыми серьгами и золотым ожерельем. Ее 11-летняя дочь надела удобный синий велюровый спортивный костюм и белые кроссовки.

59-летняя актриса не появлялась на публике с тех пор, как ее давний партнер Брайан Рэндалл умер после трехлетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Ему было 57 лет.

Звезда Голливуда не делала никаких заявлений после смерти Брайана, однако инсайдер из ее круга сообщил, что она благодарна всем за поддержку. После смерти Рэндалла произошел всплеск поддержки исследований БАС. Стастика пожертвований профильным организациям выросла на 500%.

Сандра Буллок познакомилась со своим будущим партнером в январе 2015 года. Он был фотографом на дне рождения ее сына Луиса. Через два месяца они дебютировали как пара на красной дорожке.