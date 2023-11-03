Певица Тина Кароль стала героиней ролика львовского блогера Николаса Кармы и рассказала, сколько стоят вещи, которые она надела на улицу.
Какую одежду носит Тина Кароль в повседневной жизни
В разговоре с Николасом Кароль поделилась, что не жалеет средств для сценических нарядов, однако в обычной жизни пытается затеряться в толпе.
Артистка рассказала, что черные лосины на ней стоят 1 тыс. грн. Также певица обула белые кроссовки Adidas стоимостью до 3 тыс. грн и черную футболку с длинным рукавом от бренда Ким Кардашьян Skims еще за тысячу. За спиной у Тины Кароль оказался рюкзак мятного цвета от Hunter. Это самая дорогая из вещей в образе, которая стоит €200 (7,7 тыс. грн).
— Когда наступила война, я забыла, что такое брендовая одежда. Именно покупка, — призналась певица.
Почему Тина Кароль не носит часы
Для выхода на улицу артистка сделала сдержанный макияж, собрала волосы в хвост и не надела часы.
— Я не ношу часов вообще, чтобы не чувствовать времени. В этом есть романтика какая-то — объяснила Тина Кароль.
Реакция сети на лук Тины Кароль
Комментаторы под видео обсуждают аутфит певицы. Кто-то восхищается простотой и минимализмом, другие отмечают, что видео постановочное и это все — игра на публику.
- Боже, такая известная звезда выглядит в тысячи раз проще тех фиф с сумочками по 5 тыс. долларов! Очень приятная и милая.
- Блин, народ, это же постановочная съемка! Соответственно и одежда. Или вы думаете, он ее случайно встретил?
- Это тот момент, когда имеешь деньги, но не тратишь тысячи евро на шмотки, потому что ты умный человек! Класс!
- Люди до сих пор верят в сказку.
Встреча певицы и блогера произошла в центре Львова, где у Тины Кароль был концерт. Напомним, на днях Тина Кароль презентовала песню Не святі и выпустила клип к ней.