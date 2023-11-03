Певица Тина Кароль стала героиней ролика львовского блогера Николаса Кармы и рассказала, сколько стоят вещи, которые она надела на улицу.

Какую одежду носит Тина Кароль в повседневной жизни

В разговоре с Николасом Кароль поделилась, что не жалеет средств для сценических нарядов, однако в обычной жизни пытается затеряться в толпе.

Артистка рассказала, что черные лосины на ней стоят 1 тыс. грн. Также певица обула белые кроссовки Adidas стоимостью до 3 тыс. грн и черную футболку с длинным рукавом от бренда Ким Кардашьян Skims еще за тысячу. За спиной у Тины Кароль оказался рюкзак мятного цвета от Hunter. Это самая дорогая из вещей в образе, которая стоит €200 (7,7 тыс. грн).

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— Когда наступила война, я забыла, что такое брендовая одежда. Именно покупка, — призналась певица.

Почему Тина Кароль не носит часы

Для выхода на улицу артистка сделала сдержанный макияж, собрала волосы в хвост и не надела часы.

— Я не ношу часов вообще, чтобы не чувствовать времени. В этом есть романтика какая-то — объяснила Тина Кароль.

Реакция сети на лук Тины Кароль

Комментаторы под видео обсуждают аутфит певицы. Кто-то восхищается простотой и минимализмом, другие отмечают, что видео постановочное и это все — игра на публику.

Боже, такая известная звезда выглядит в тысячи раз проще тех фиф с сумочками по 5 тыс. долларов! Очень приятная и милая.

Блин, народ, это же постановочная съемка! Соответственно и одежда. Или вы думаете, он ее случайно встретил?

Это тот момент, когда имеешь деньги, но не тратишь тысячи евро на шмотки, потому что ты умный человек! Класс!

Люди до сих пор верят в сказку.

Встреча певицы и блогера произошла в центре Львова, где у Тины Кароль был концерт. Напомним, на днях Тина Кароль презентовала песню Не святі и выпустила клип к ней.