Американский актер Джейсон Момоа и актриса Лиза Боне объявили о расставании. Пара пробыла вместе 16 лет, пять из которых в официальном браке.

О первом громком звездном расставании 2022 года актер сообщил самостоятельно, опубликовав заявление в Instagram.

Звезда фильмов Аквамен Джейсон сказал, что весь мир почувствовал ветер перемен этих непростых времен, и их семья не стала исключением.

— Итак, делимся новостью о том, что мы расстаемся. Мы решили рассказать об этом не потому, что считаем это достойным для освещения в прессе, а чтобы дальше идти по жизни с честью и достоинством. Любовь между нами осталась, просто она развивается теперь в другом направлении. Мы освобождаем друг друга для того, чтобы быть теми, кем мы учимся быть, — написал Момоа.

Мужчина закрыл возможность комментировать публикацию, очевидно, предусмотрев сообщения поклонников, поскольку их пара считалась одной из самых крепких.

Напомним, Джейсон и Лиза вместе с 2005 года. Между ними разница в возрасте 12 лет — актриса старше.

Влюбленные познакомились в джаз-клубе, однако Момоа испытывал чувства к Боне задолго до этого, о чем он потом рассказал. В октябре 2017 года пара поженилась. У них есть двое детей: дочь Лола и сын Накоа-Вулф.

Также у Лизы есть дочь Зои Кравиц от предыдущих отношений с Ленни Кравицем.