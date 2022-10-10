Певица Наталья Могилевская во время масштабной ракетной атаки 10 октября спустилась в метро Киева. Там артистка вместе с мирными жителями пряталась от вражеских обстрелов.

Украинцы мило встретили исполнительницу, они подходили к ней обниматься и фотографироваться. Также Наталья спела легендарную песню Ой у лузі червона калина. Пережидающие воздушную тревогу люди ей подпевали.

Кроме того, артистка ходила по вагонам и угощала украинцев сладостями.

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Следует отметить, что с начала полномасштабной войны Наталья остается в Киеве. Это уже не впервые, когда во время тревоги певица спускается в метро, чтобы поддержать граждан нашей страны в это тяжелое время.