Певица Наталья Могилевская выступила на концерте ко Дню Независимости Украины в киевском метро. Исполнительница довела зрителей до слез.

Сперва артистка эмоционально прочитала стих Ти не смій не вернутись назад.

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Ти не смій не вернутись назад. Ради тих, що там вдома чекають, Що у небо за тебе взивають, Ти живим повертайся, солдат!

Ти не вір, що шепочуть вітри… Вір, що це лиш часова розлука, Що обіймуть тебе ніжно руки, Що тримали й просили: не йди!

Ти у серці печаль не ховай, Хоч можливо до болю тривожно, — Мужнім плакати, кажуть, не можна, — Ти надію міцніше тримай.

Ти лишив за спиною свій дім, Протиставши навалі ворожій, І стоятимеш скільки лиш взмозі, Прикриваючи серцем своїм

Не кордони, не землю — людей: Рідних, близьких, дітей, сиву маму… Вони сил додадуть і наснагу, Їх молитви для серця єлей.

Заради них повернися назад І прикрий серце вірою в Бога, А коли буде зовсім незмога, Бий у Небо щосили в набат.

І не смій не вернутись назад, Ти молися всім серцем невпинно, За плечима твоя Україна, — Ради рідних, ти чуєш, солдат!

А попереду право на волю, Мирне небо, щасливе життя, Де надіям не видно кінця. Хай Господь береже твою долю!

Повертайся скоріше назад! Тисячі голосів кличуть в небо, Від недоброго захист для тебе. Ти живим повертайся, солдат!

После Могилевская спела свою песню Я вдома. Стоит отметить, что выступление артистки заставило публику плакать, поскольку она будто пропускала всю боль через себя.