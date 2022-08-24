Певица Наталья Могилевская выступила на концерте ко Дню Независимости Украины в киевском метро. Исполнительница довела зрителей до слез.
Сперва артистка эмоционально прочитала стих Ти не смій не вернутись назад.
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Ти не смій не вернутись назад.
Ради тих, що там вдома чекають,
Що у небо за тебе взивають,
Ти живим повертайся, солдат!
Ти не вір, що шепочуть вітри…
Вір, що це лиш часова розлука,
Що обіймуть тебе ніжно руки,
Що тримали й просили: не йди!
Ти у серці печаль не ховай,
Хоч можливо до болю тривожно, —
Мужнім плакати, кажуть, не можна, —
Ти надію міцніше тримай.
Ти лишив за спиною свій дім,
Протиставши навалі ворожій,
І стоятимеш скільки лиш взмозі,
Прикриваючи серцем своїм
Не кордони, не землю — людей:
Рідних, близьких, дітей, сиву маму…
Вони сил додадуть і наснагу,
Їх молитви для серця єлей.
Заради них повернися назад
І прикрий серце вірою в Бога,
А коли буде зовсім незмога,
Бий у Небо щосили в набат.
І не смій не вернутись назад,
Ти молися всім серцем невпинно,
За плечима твоя Україна, —
Ради рідних, ти чуєш, солдат!
А попереду право на волю,
Мирне небо, щасливе життя,
Де надіям не видно кінця.
Хай Господь береже твою долю!
Повертайся скоріше назад!
Тисячі голосів кличуть в небо,
Від недоброго захист для тебе.
Ти живим повертайся, солдат!
После Могилевская спела свою песню Я вдома. Стоит отметить, что выступление артистки заставило публику плакать, поскольку она будто пропускала всю боль через себя.