14 февраля все влюбленные пары мира отмечают самый романтический праздник в году — День святого Валентина. Его празднуют и те, кто только начал встречаться, и те, кто вместе уже очень много лет.
Крепкие браки в наше время очень ценны. Согласитесь, это классно, когда любишь своего партнера и хочешь прожить с ним всю свою жизнь, а ваши чувства со временем не угасают, а только крепнут.
Казалось бы, что в нашем мире сейчас это редкость, однако нет. Даже среди звезд, на пути у которых встречается множество соблазна, есть крепкие пары, которые несмотря на все трудности, и в горе, и в радости остаются вместе.
Факты ICTV составили подборку звездных пар, которые заставят вас поверить в любовь.
Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм
Когда смотришь на эту пару, кажется, что они знают секрет долгих и счастливых отношений. Футболист Дэвид Бекхэм и дизайнер Виктория Бекхэм вместе уже 22 года, а все так же смотрят друг на друга влюбленными глазами, как и 20 лет назад.
Виктория и Дэвид узаконили свои отношения в 1999 году в ирландском замке Латтрелстоун. Сейчас у супругов четверо детей — 22-летний Бруклин, 18-летний Ромео, 16-летний Круз и 10-летняя Харпер.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
История актрисы Ольги Сумской и актера Виталия Борисюка началась в 1991 году, а узаконили свои отношения влюбленные в 1996 году. Супруги вместе уже 25 лет и воспитывают 19-летнюю дочь Анну.
На 25 годовщину свадьбы в шуточной форме Виталий предложил Ольге вновь стать его женой.
Стоит отметить, что для Сумской это второй брак, с первый мужем, актером Евгением Паперным они были вместе четыре года. У них родилась дочь Антонина.
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик
Свои отношения актриса Сара Джессика Паркер и актер Мэттью Бродерик узаконили в 1997 году. Супруги вместе уже 24 года.
Интересно то, что для свадебной церемонии Сара выбрала черное платье, которое, по всей видимости, оказалось для нее счастливым.
Пара воспитывает троих детей — 19-летнего сына Джеймса и 12-летних дочерей-близняшек Табиту и Марион, выношенных суррогатной матерью.
Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов
В 2021 году певица Руслана Лыжичко и музыкальный продюсер Александр Ксенофонтов отметят 25 годовщину со дня свадьбы.
Это тот пример, когда совместная работа не разрушает отношения, а делает их только крепче. Ко всему прочему, отношения между ними сложились тоже благодаря рабочему вопросу, когда Руслане посоветовали обратиться к Александру за консультацией.
Детей у супругов нет.
Голди Хоун и Курт Рассел
Актриса Голди Хоун и актер Курт Рассел познакомились на съемочной площадке в 1968 году, однако роман между ними начался спустя 15 лет.
С 1983 года пара состоит в гражданском браке, поскольку считают, что штамп в паспорте — не показатель счастья. Вместе они уже 38 лет.
У влюбленных есть сын — 35-летний Уайаттан.
Кроме всего прочего, что Голди, что Курт перед тем, как началась их история любви, прошли неудачные браки.
Павел и Марина Зибровы
Одна из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе — Павел и Марина Зибровы.
Познакомились влюбленные в 1992 году на творческом вечере, тогда певец сразу же заметил Марину и сделал все, чтобы покорить ее сердце. В тот момент оба уже были разведены.
Поженились они в 1994 году. В августе влюбленные отпразднуют 27 годовщину со дня свадьбы.
У супругов есть общая дочь — 24-летняя Диана.
Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит
Судьба свела актера Уилла Смита с актрисой Джадой Пинкетт на съемках телесериала Принц из Беверли-Хиллз в 1990 году. Однако встречаться они начали только в 1995 году и поженились спустя два года. Вместе супруги уже 24 года.
Уилл и Джада воспитывают двоих общих детей — 23-летнего Джейдена и 21-летнюю Уиллоу.
Оля и Вадим Поляковы
Ольга Полякова познакомилась со своим будущим мужем Вадимом на его дне рождения, куда звезда была приглашена петь.
Пара узаконила свои отношения в 2004 году. Вместе они уже 17 лет.
Супруги воспитывают двоих дочерей — 16-летнюю Машу и 9-летнюю Алису.
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Сперва между актерами сложилась дружба — они познакомились во время совместной работы над сериалом Закадычные друзья. Спустя несколько лет их отношения перешли на новый уровень и в 1988 году они поженились. Вместе супруги уже 33 года.
Про эту пару действительно можно сказать — и в горе, и в радости. В 2015 году у Риты обнаружили рак молочной железы, через это испытание влюбленные прошли вместе и еще больше сблизились.
У супругов двое сыновей — 30-летний Честер и 25-летний Труман.
Стоит отметить, что первый брак актера также был долгим — он прожил 11 лет с Самантой Льюис.
Камалия и Мохаммад Захур
Певица Камалия познакомилась с пакистанским миллиардером Мохаммедом на закрытой вечеринке. В 2003 году пара узаконила свои отношения и уже счастлива вместе на протяжении 18 лет.
Супруги воспитывают двоих дочерей-близняшек — 8-летних Мирабеллу и Арабеллу.
Григорий и Кристина Решетники
Телеведущий телеканала СТБ Григорий Решетник в браке со своей супругой с 2010 года. Они являются одной из самых примерных пар украинского шоу-бизнеса.
Влюбленные воспитывают троих сыновей и, очевидно, что на этом не собираются останавливаться. В экcлюзивном комментарии Фактам ICTV Григорий рассказывал, что хочет еще дочь.
Нередко Кристину с детьми можно увидеть и на работе у ведущего. Супруга приходит его поддержать. Несмотря на свой загруженный график, Решетник всегда находит время на семью, с которой проводит все свободное время.