14 февраля все влюбленные пары мира отмечают самый романтический праздник в году — День святого Валентина. Его празднуют и те, кто только начал встречаться, и те, кто вместе уже очень много лет.

Крепкие браки в наше время очень ценны. Согласитесь, это классно, когда любишь своего партнера и хочешь прожить с ним всю свою жизнь, а ваши чувства со временем не угасают, а только крепнут.

Казалось бы, что в нашем мире сейчас это редкость, однако нет. Даже среди звезд, на пути у которых встречается множество соблазна, есть крепкие пары, которые несмотря на все трудности, и в горе, и в радости остаются вместе.

Факты ICTV составили подборку звездных пар, которые заставят вас поверить в любовь.

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм

Когда смотришь на эту пару, кажется, что они знают секрет долгих и счастливых отношений. Футболист Дэвид Бекхэм и дизайнер Виктория Бекхэм вместе уже 22 года, а все так же смотрят друг на друга влюбленными глазами, как и 20 лет назад.

Виктория и Дэвид узаконили свои отношения в 1999 году в ирландском замке Латтрелстоун. Сейчас у супругов четверо детей — 22-летний Бруклин, 18-летний Ромео, 16-летний Круз и 10-летняя Харпер.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

История актрисы Ольги Сумской и актера Виталия Борисюка началась в 1991 году, а узаконили свои отношения влюбленные в 1996 году. Супруги вместе уже 25 лет и воспитывают 19-летнюю дочь Анну.

На 25 годовщину свадьбы в шуточной форме Виталий предложил Ольге вновь стать его женой.

Стоит отметить, что для Сумской это второй брак, с первый мужем, актером Евгением Паперным они были вместе четыре года. У них родилась дочь Антонина.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик Свои отношения актриса Сара Джессика Паркер и актер Мэттью Бродерик узаконили в 1997 году. Супруги вместе уже 24 года. Интересно то, что для свадебной церемонии Сара выбрала черное платье, которое, по всей видимости, оказалось для нее счастливым. Пара воспитывает троих детей — 19-летнего сына Джеймса и 12-летних дочерей-близняшек Табиту и Марион, выношенных суррогатной матерью. Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов В 2021 году певица Руслана Лыжичко и музыкальный продюсер Александр Ксенофонтов отметят 25 годовщину со дня свадьбы. Переглянути цей допис в Instagram Это тот пример, когда совместная работа не разрушает отношения, а делает их только крепче. Ко всему прочему, отношения между ними сложились тоже благодаря рабочему вопросу, когда Руслане посоветовали обратиться к Александру за консультацией. Детей у супругов нет. Голди Хоун и Курт Рассел Актриса Голди Хоун и актер Курт Рассел познакомились на съемочной площадке в 1968 году, однако роман между ними начался спустя 15 лет. С 1983 года пара состоит в гражданском браке, поскольку считают, что штамп в паспорте — не показатель счастья. Вместе они уже 38 лет. У влюбленных есть сын — 35-летний Уайаттан. Кроме всего прочего, что Голди, что Курт перед тем, как началась их история любви, прошли неудачные браки. Павел и Марина Зибровы Одна из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе — Павел и Марина Зибровы. Познакомились влюбленные в 1992 году на творческом вечере, тогда певец сразу же заметил Марину и сделал все, чтобы покорить ее сердце. В тот момент оба уже были разведены. Поженились они в 1994 году. В августе влюбленные отпразднуют 27 годовщину со дня свадьбы. У супругов есть общая дочь — 24-летняя Диана. Переглянути цей допис в Instagram Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит Судьба свела актера Уилла Смита с актрисой Джадой Пинкетт на съемках телесериала Принц из Беверли-Хиллз в 1990 году. Однако встречаться они начали только в 1995 году и поженились спустя два года. Вместе супруги уже 24 года. Уилл и Джада воспитывают двоих общих детей — 23-летнего Джейдена и 21-летнюю Уиллоу. Оля и Вадим Поляковы Ольга Полякова познакомилась со своим будущим мужем Вадимом на его дне рождения, куда звезда была приглашена петь. Пара узаконила свои отношения в 2004 году. Вместе они уже 17 лет. Супруги воспитывают двоих дочерей — 16-летнюю Машу и 9-летнюю Алису. Переглянути цей допис в Instagram Том Хэнкс и Рита Уилсон Сперва между актерами сложилась дружба — они познакомились во время совместной работы над сериалом Закадычные друзья. Спустя несколько лет их отношения перешли на новый уровень и в 1988 году они поженились. Вместе супруги уже 33 года. Про эту пару действительно можно сказать — и в горе, и в радости. В 2015 году у Риты обнаружили рак молочной железы, через это испытание влюбленные прошли вместе и еще больше сблизились. У супругов двое сыновей — 30-летний Честер и 25-летний Труман. Стоит отметить, что первый брак актера также был долгим — он прожил 11 лет с Самантой Льюис.

Камалия и Мохаммад Захур

Певица Камалия познакомилась с пакистанским миллиардером Мохаммедом на закрытой вечеринке. В 2003 году пара узаконила свои отношения и уже счастлива вместе на протяжении 18 лет.

Супруги воспитывают двоих дочерей-близняшек — 8-летних Мирабеллу и Арабеллу.

Григорий и Кристина Решетники

Телеведущий телеканала СТБ Григорий Решетник в браке со своей супругой с 2010 года. Они являются одной из самых примерных пар украинского шоу-бизнеса.

Влюбленные воспитывают троих сыновей и, очевидно, что на этом не собираются останавливаться. В экcлюзивном комментарии Фактам ICTV Григорий рассказывал, что хочет еще дочь.

Нередко Кристину с детьми можно увидеть и на работе у ведущего. Супруга приходит его поддержать. Несмотря на свой загруженный график, Решетник всегда находит время на семью, с которой проводит все свободное время.