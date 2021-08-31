Яркие и темные, нейтральные, а еще нежные пастельные цвета. 2021 год превратил наши ногти в мини-полотна для самовыражения.

Осенний маникюр 2021 — что будет в тренде осенью, смотрите в нашем материале.

Осенний маникюр 2021 — самые популярные цвета

Например, компания Riornails представила ТОП-новинки осени. На фото изображены цвета в матовом и глянцевом вариантах.

Эти оттенки пользуются наибольшим спросом и точно являются трендами осеннего маникюра 2021.

Еще трендовых оттенков осени

Не менее популярны будут и цвета осенней палитры: бежевый, серый, болотный и т. д.

Абстрактные принты

Американская модель Кайли Дженнер показала новый трендовый маникюр в стиле старинного дизайна Эмилио Пуччи.

Главная особенность этого декора — это абстрактные принты.

Сочетание матовых и блестящих ногтей

Французский маникюр всегда в моде, но теперь его делают оригинальным. Покрасьте основу и кончик в один и тот самый оттенок бежевого, но одну основу сделайте матовую, а другую — блестящую, чтобы создать контраст.

Цвета осени

Оранжевый и золотой — это цвета осени. Их сочетание всегда гармонично смотрится в этот сезон.