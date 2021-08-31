Яркие и темные, нейтральные, а еще нежные пастельные цвета. 2021 год превратил наши ногти в мини-полотна для самовыражения.
Осенний маникюр 2021 — что будет в тренде осенью, смотрите в нашем материале.
Осенний маникюр 2021 — самые популярные цвета
Например, компания Riornails представила ТОП-новинки осени. На фото изображены цвета в матовом и глянцевом вариантах.
Эти оттенки пользуются наибольшим спросом и точно являются трендами осеннего маникюра 2021.
Еще трендовых оттенков осени
Не менее популярны будут и цвета осенней палитры: бежевый, серый, болотный и т. д.
Абстрактные принты
Американская модель Кайли Дженнер показала новый трендовый маникюр в стиле старинного дизайна Эмилио Пуччи.
Главная особенность этого декора — это абстрактные принты.
Сочетание матовых и блестящих ногтей
Французский маникюр всегда в моде, но теперь его делают оригинальным. Покрасьте основу и кончик в один и тот самый оттенок бежевого, но одну основу сделайте матовую, а другую — блестящую, чтобы создать контраст.
Цвета осени
Оранжевый и золотой — это цвета осени. Их сочетание всегда гармонично смотрится в этот сезон.