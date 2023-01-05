Принц Гарри возлагает часть вины за скандал, произошедший с ним из-за нацистской униформы, на брата принца Уильяма и невестку Кейт Миддлтон. Об этом он написал в своих новых мемуарах.

Герцог Сассекский утверждает, что принц и принцесса Уэльские “взвыли” от смеха, когда увидели его нарядным для тематической вечеринки 2005 года. На мероприятие Гарри появился в одеянии нацистского солдата с красной повязкой на руке, украшенной большой свастикой.

В книге он вспоминает, что было два костюма на выбор — униформа пилота или нациста.

Сейчас смотрят

— Я позвонил Уилли и Кейт, спросил, что они думают. Они сказали, нацистская форма, — вспоминает Гарри.

Напомним, в январе 2005 года на маскарад, устроенный в графстве Уилтшир по поводу 22-летия его друга, принц Гарри явился в нацистской униформе песочного цвета. Тогда ему было 20 лет, а его фотография разлетелась по таблоидам.

Сам же принц Уильям на вечеринку пришел в костюме льва.