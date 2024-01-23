Актриса Ольга Сумская рассказала, что сильно отравилась в Австрии, где была на отдыхе. Там она не смогла получить надлежащей медицинской помощи, а потому решила вернуться в Украину.

Ольга Сумская серьезно отравилась в Австрии

В Австрии Ольге стало плохо, у нее была постоянная тошнота и рвота. Там она обратилась в больницу, ведь заранее приобрела страховку.

— Я не получила надлежащей медицинской помощи, несмотря на то, что мои анализы показывали, что мне нужна была серьезная терапия. Капельницы, которые мне ставили, не помогли, и то лечение не привело к облегчению моего состояния. Я решила вернуться в Украину, несмотря на то, что это было рискованно, ведь дорога длилась 18 часов, — рассказала Сумская.

Так Ольга оказалась в одной из больниц Ивано-Франковска, где ей оказали помощь. Актриса поблагодарила врачей, которые брали участие в ее лечение. Сейчас Сумскую уже выписали и она готовится к гастролям.

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К слову, ранее во время отдыха на Бали отравилась Анна Тринчер. Тогда певица провела весь день в постели, а также рассказала, что брала с собой в дорогу лекарства, которые ей и пригодились.