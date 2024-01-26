Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал, как его остановили представители ТЦК в Одессе. Шоумен отметил, что мужчины его узнали, но это ничего не изменило.

Как Решетника остановили ТЦК в Одессе

В Instagram Григорий рассказал, что на вокзале в Одессе к нему подошли представители ТЦК и попросили документы.

— Очень профессионально, интеллигентно и корректно попросили предъявить документы. Потом узнали, но это не изменило процесса проверки. Они убедились, что все документы в порядке, и пожелали мне хорошего дня, — отметил ведущий.

Решетник добавил, что рассказал только свою историю, и у других мужчин ситуация может быть другой, но призвал уважительно относиться к закону и ТЦК.

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— И хотелось бы, чтобы не только простые украинцы жили по законам, — подытожил шоумен.

Напомним, что в начале 2024 года военные призвали блогеров пойти в ТЦК, чтобы подать пример своим многомиллионным подписчиков. Так, упомянули Мишу Лебигу, который стал популярным и показывает свою активную жизнь в тылу. Военные считают, что инфлюенсеры должны сделать все для того, чтобы “потом наши дети не воевали”.