Anton Velboi (Wellboy)

Певец Anton Velboi, который ранее выступал под псевдонимом Wellboy, презентовал новую песню Люди на землі. Вместе с ней артист представил клип.

Это первая композиция артиста после того, как он ушел из лейбла Papa Music. Трек является проявлением сочувствия и понимания людей, которые были вынуждены покинуть родной дом, и тех, кто остался, но не может себя найти.

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Сейчас многие украинцы из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ, находятся в состоянии неуверенности относительно будущего и нормальной жизни. Однако Velboi говорит, что, несмотря на все трудности, он продолжит двигаться вперед, ведь научился всегда быть позитивным и помогать тем, кому это нужно.

В клипе, режиссером которого стал Саша Багазий, показано, что все люди разные и особенные, как и мир вокруг них. К слову, в ролике артист показал свои хореографические способности.

Композиция получилась довольно танцевальная.