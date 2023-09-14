Anton Velboi (Wellboy)

Співак Anton Velboi, який раніше виступав під псевдонімом Wellboy, презентував нову пісню Люди на землі. Разом із нею артист представив кліп.

Це перша композиція артиста після того, як він пішов із лейблу Papa Music. Трек є проявом співчуття і розуміння людей, які були змушені покинути рідний дім, і тих, хто залишився, але не може себе знайти.

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Наразі багато українців через повномасштабну війну, яку розв’язала РФ, перебувають у стані невпевненості щодо майбутнього та нормального життя. Однак Velboi каже, що, незважаючи на всі труднощі, він продовжить рухатися вперед, адже навчився завжди бути позитивним і допомагати тим, кому це потрібно.

У кліпі, режисером якого став Саша Багазій, показано, що всі люди різні й особливі, як і світ навколо них. До слова, у ролику артист показав свої хореографічні здібності.

Композиція вийшла доволі танцювальна.