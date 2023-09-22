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О мирном рассвете без тревог: Каменских спела дуэтом со Swoiia

22 сентября 2023, 10:25
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Каменських
Источник: Настя Каменских

Певица Настя Каменских спела вместе с украинской артисткой Swoiia для песни Сяйво и выпустила новый клип. Звезды озвучили мечту миллионов украинцев — рассвет без тревог и опасности.

Новая работа Каменских и Swoiia должна напомнить о вере в лучшее будущее — именно это и вдохновляет нас и помогает дарить свою энергию окружающим.

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— Мы все знаем, что самые темные времена наступают перед рассветом. Сейчас украинцы мечтают о мирном рассвете. В каждом из нас есть внутреннее сияние, которое становится мощным после объединения миллионов сердец, — заявила Каменских.

Фанаты уже оценили работу дуэта:

  • Чувственная, нежная песня, как всегда огонь!
  • Вау, как очаровательно и нежно.
  • Ох, как же волшебно!
  • Прекрасная нежная песня. Мы и есть сияние.

Напомним, что недавно Каменских презентовала мини-альбом из своих русскоязычных песен на украинском. Работа получила название Хиты UA, и в нее входит четыре песни. Артистка признается, что сделала это ради поклонников, которые просили об этом.

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