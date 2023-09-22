Певица Настя Каменских спела вместе с украинской артисткой Swoiia для песни Сяйво и выпустила новый клип. Звезды озвучили мечту миллионов украинцев — рассвет без тревог и опасности.
Новая работа Каменских и Swoiia должна напомнить о вере в лучшее будущее — именно это и вдохновляет нас и помогает дарить свою энергию окружающим.
— Мы все знаем, что самые темные времена наступают перед рассветом. Сейчас украинцы мечтают о мирном рассвете. В каждом из нас есть внутреннее сияние, которое становится мощным после объединения миллионов сердец, — заявила Каменских.
Фанаты уже оценили работу дуэта:
- Чувственная, нежная песня, как всегда огонь!
- Вау, как очаровательно и нежно.
- Ох, как же волшебно!
- Прекрасная нежная песня. Мы и есть сияние.
Напомним, что недавно Каменских презентовала мини-альбом из своих русскоязычных песен на украинском. Работа получила название Хиты UA, и в нее входит четыре песни. Артистка признается, что сделала это ради поклонников, которые просили об этом.