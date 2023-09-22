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Про мирний світанок без тривог: Каменських заспівала дуетом зі Swoiia

22 Вересня 2023, 10:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Каменських
Джерело: Настя Каменських

Співачка Настя Каменських заспівала разом з українською артисткою Swoiia для пісні Сяйво та випустила новий кліп. Зірки заспівали про мрії мільйонів українців – про світанок без тривог і небезпеки.

Нова робота Каменських і Swoiia має нагадати про віру в краще майбутнє – саме це і надихає нас та допомагає дарувати свою енергію оточуючим.

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– Ми всі знаємо, що найтемніші часи настають перед світанком. Зараз українці мріють про мирний світанок. У кожному з нас є внутрішнє сяйво, яке стає потужним після об’єднання мільйонів сердець, – заявила Каменських.

Фанати вже оцінили роботу дуету:

  • Чуттєва, ніжна пісня, як завжди вогонь!
  • Вау, як чарівно і ніжно.
  • Ох, як же чарівно!
  • Прекрасна ніжна пісня. Ми і є сяйво.

Нагадаємо, що нещодавно Каменських презентувала міні-альбом зі своїх російськомовних пісень українською. Робота отримала назву Хіти UA, і до неї входить чотири пісні. Артистка зізнається, що зробила це заради шанувальників, які просили про це.

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