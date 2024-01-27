В сети разгорелся скандал вокруг государственной премии имени Максима Рыльского. Литературоведов возмутило, что в этом году награду получил переводчик Дмитрий Дроздовский, которого ранее обвинили в плагиате.

Кто стал лауреатом премии имени Максима Рыльского

Премию имени Максима Рыльского ежегодно присуждают в двух номинациях: за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов и за перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира.

Лауреатов премии за 2023 год определили на заседании 24 января в Госкомтелерадио. В первой номинации награду присудили Владимиру Литвинову за перевод с латыни на украинский язык произведения Тускуланські бесіди. Про обов’язки Марка Туллия Цицерона (издатель — издательство Априори).

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Во второй номинации победителями стали Дмитрий Дроздовский и Эндрю Шеппард за перевод с украинского на английский язык сборника произведений Ірпінь – мій дім, авторами которых являются дети (издатель — издательство Саммит-Книга).

Члены комитета выбирали лауреата в этой категории из четырех переводов, среди которых были и антологии украинской поэзии Сонячні кларнети в переводе Лауры Гаравалья и Аннариты Тавани на итальянский и французский языки.

— Но большинством голосов победу одержала книга Ірпінь – мій дім. По мнению членов комитета, хотя это литературный перевод детских произведений, а не выдающихся мастеров слова, книга является частью украинского сопротивления, в ней звучит голос детей и их отношение к войне, — пояснили в Госкомтелерадио.

Реакция на присуждение премии Дроздовскому

Максим Стриха, ученый и член Комитета по присуждению премии имени Максима Рыльского, назвал это решение “убийством некогда уважаемой премии”.

Он утверждает, что перевод сборника Ірпінь – мій дім не свидетельствует о профессионализме Дроздовского, ведь тексты там простые и небольшие по объему. По словам Стрихи, “на таком же уровне книгу за несколько дней перевел бы каждый добросовестный выпускник любой университетской переводческой специализации”.

Кроме этого, ученый обратил внимание, что издательство Саммит-Книга печатает книги на русском языке, а Эндрю Шеппард переводит с русского языка и является редактором журнала британско-русского общества Восточно-Западное обозрение.

— Комитет руководствовался благородными соображениями и стремился прежде всего отметить детей Ирпеня, которые коллективно создали действительно очень важный документ нашей трагической эпохи. Но отметил вместо этого работу двух переводчиков, которая ни малейших оснований (по сложности, художественному уровню, общественной огласке) для такого награждения не дает. Репутации до сих пор профессиональной премии имени Максима Рыльского нанесен тяжелый удар: отныне ею можно отмечать что угодно и кого угодно, лишь бы это было “вложено” в нужную “обертку”, — написал Максим Стриха.

Ученый голосовал против присуждения премии Дроздовскому, а после этого решения вышел из состава Комитета.

Переводчица Ярослава Стриха проанализировала перевод книги Ірпінь – мій дім Дмитрия Дроздовского и отметила, что иногда он почти дословно совпадает с переводом искусственного интеллекта. Более того, даже ошибки, утверждает она.

— Мне грустно, что в жюри крупнейшей государственной переводческой премии больше не нашлось людей, способных оценить качество перевода, и мне грустно, что детей, пострадавших от войны, эксплуатируют, чтобы Дроздовский снова врал и делал себе репутацию халтурой, — написала Ярослава.

Журналистка Мирослава Барчук считает, что присуждение премии Дроздовскому является ударом по Институту литературы.

Она пояснила, что в Комитет по присуждению премии имени Максима Рыльского входит директор Института литературы им. Т. Шевченко НАН Украины Николай Жулинский.

Именно комиссия Института литературы в 2018 году обнаружила в книге Дроздовского Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі 64% плагиата.

— Здесь стоит отметить, что свою работу Дмитрий Дроздовский выполнил именно в Институте литературы, будучи его сотрудником. Проходит 5 лет и директор Института литературы голосует за премию для плагиатора Дроздовского? В таком случае стоит честно говорить об ударе не только по премии Максима Рыльского, но и по Институту литературы, — отметила Мирослава.

Отметим, что Дроздовского также обвиняли в плагиате в феврале 2022 года. Тогда львовский литературовед Богдан Тихолоз проанализировал его научную статью Українське шістдесятництво: розставляючи крапки.

Он обнаружил, что 53% статьи Дроздовского принадлежат авторству Тихолоза без всякого указания на это. В качестве доказательства ученый обнародовал таблицу с детальным сопоставлением фрагментов текста.

Позиция Дроздовского

В ответ на общественное возмущение Дмитрий Дроздовский заявил, что книга Ирпень — мой дом является аномальной, поскольку написана в аномальных условиях войны.

Он назвал изданный текст проектом культурной дипломатии и благодарностью Эндрю Шеппарду, главному редактору журнала East-West Review.

По словам Дроздовского, после начала полномасштабного вторжения в 2022 году редакция журнала написала, что осуждает войну и разрывает все отношения с российским миром.

— Позиция М. Стрихи, что это “паразитирование на страданиях детей” мне не налазит на голову, извините. Такая книга — это форма донесения правды о преступлениях рашизма. Дети, которых видел на презентации издания, радовались, что их истории слышат за рубежом, потому что они также хотят, чтобы их правду знали. Сегодня это важный голос правды, голос, который может изменить сердца, сердца, которые “устают” от Украины. Когда они читают такие тексты, то чувствуют, что молчать в такой ситуации невозможно. Кто бы и как не уставал: поверьте, когда читают такие истории, равнодушными не остаются, — написал он.

Кроме этого, Дмитрий Дроздовский сообщил, что книгу планируют представить на Лондонской книжной ярмарке-2024, поэтому “таким образом имя Максима Рыльского приобщено к доброму и нужному делу”.

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Фото: Дмитрий Дроздовский