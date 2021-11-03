Накануне модной премьеры: Леди Гага снялась обнаженной для Vogue

Американская певица и актриса Леди Гага украсила сразу две обложки итальянского и британского Vogue.

В рамках этого она приняла участие в двух фотосессия, одна из которых была довольно пикантной. Артистка позирует на черно-белом снимке абсолютно голой, обнажив тату.

На обложке британской версии издания 35-летняя певица позирует в черном платье Schiaparelli. Стилизовал съемку главный редактор журнала Эдвард Эннинфул, а фотографом выступил Стивен Мэйзел.

А вот в итальянском Vogue Леди Гага предстала в совершенно другом образе. Она позирует в розовом наряде от бренда Valentino.

К Леди Гаге сейчас очень пристальное внимание со стороны модных домов, ведь она сыграла главную роль в фильме Ридли Скотта Дом Gucci. Мировая премьера фильма состоится 24 ноября.

В ленте Леди Гага играет Патрицию Реджани — супругу внука основателя модного дома Гуччи Маурицио. Она после развода заказала убийство своего экс-супруга и в результате получила 29 лет тюрьмы.

На свободу Патриция вышла пять лет назад — ее освободили досрочно за хорошее поведение.

Леди Гага говорила, что ей никто не должен указывать, как играть, даже сама Патриция. Поэтому актриса не общалась с ней перед съемками в фильме.