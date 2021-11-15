Украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин прокомментировал смерть мамы своего подопечного Андрея Данилко.

Мужчина отметил, что причина смерти 82-летней Светланы Ивановны связанна с сердцем.

Женщина умерла в конце 2020 года, однако о тяжелой потере Андрея Данилка стало известно недавно.

— Конечно он переживал, но сегодня он находится уже в хорошем состоянии и, как мне кажется, в прекрасном самочувствии, — отметил Юрий.

Более того, Никитин сказал, что Данилко в образе Сердючки готовит новогодний подарок поклонникам — новую песню и клип. Кроме того, в видеоролике появится всемирно известный актер, однако имени его не разглашают.

Напомним, о смерти матери Андрея Данилко украинские СМИ начали писать в начале осени. Тогда появилась информация, что артист был на похоронах матери в селе, в котором она жила. Однако сам певец о трагедии не рассказывает.

Известно, что у Андрея были хорошие отношения с матерью. Он сам рассказывал, что часто ей звонил.

Светлана дважды была в браке и всю жизнь прожила в селе под Полтавой. Андрей ее третий ребенок.

В апреле Юрий Никитин рассказал о проблемах Андрея Данилко со здоровьем. По словам продюсера, над состоянием артиста трудились не только отечественные врачи, но и зарубежные.

Менеджер Андрея опроверг это и сказал, что проблемы касаются сна.