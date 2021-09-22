Поплавский: Факультет TikTok будет задавать современные украинские тренды

В Университете культуры прошло первое занятие на факультете TikTok.

Михаил Поплавский поздравил студенческую молодежь и выразил благодарность общественности, украинским и зарубежным СМИ за живой интерес к открытию факультета TikTok.

— Произошел настоящий резонанс, что мы впервые в Украине и мире открыли факультет TikTok. Много было критики в нашу сторону, значит мы на правильном пути. Критика пробуждает в нас еще большее желание развиваться, воспитать новую плеяду трендсеттеров и вывести украиноязычный TikTok. на мировой уровень!

Я убежден, что будущее за социальными сетями, охват которых превышает в миллионы раз “старые” медиа! Все мировые бренды уже не просто в социальных сетях, они существуют в них. Обучаясь на факультете TikTok, вы будете владеть инструментами эффективных медиакоммуникаций. Университет ввел целую серию новшеств, которые позволят молодежи получить профессионально-практические навыки. Мы готовим студентов не к экзаменам, а к жизни! — заявил Михаил Поплавский.

На факультете бесплатно могут учиться все студенты университета культуры параллельно с образованием по основной специальности. Это будет второе высшее образование. А с первого сентября следующего года состоится набор на факультет TikTok.

Обучать на факультете TikTok будут режиссуре, актерскому мастерству, звукорежиссуре, хореографии, блогерству, оперативному монтажу, диджитал-маркетингу, продюсированию.

Студенты приобретут знания по маркетингу в социальных сетях (SMM) и инфлюенс-маркетингу, продакшену, копирайтингу, PR, имиджелогии.

Занятия будут проводить преподаватели соответствующих кафедр, ведущие практики-маркетологи, успешные SMM-менеджеры, режиссеры, сценаристы. Также запланированы эксклюзивные мастер-классы известных блогеров и тиктокеров.

— Для этой сферы деятельности важными являются навыки и креатив, а не какие-то “высокие материи”, мало применимые в реальной жизни. Главная задача – сделать так, чтобы выпускники стали востребованными и известными. Будет много практических занятий, а среди преподавателей действующие креативщики и ТОП менеджеры компаний. Instagram, TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня! – акцентировал Михаил Поплавский.

Первое занятие тиктокеров проходило в профессионально-практической лаборатории TikTok, также молодежи представили еще две лаборатории, оснащенные современным оборудованием, продакшн-студией и психологически эмоциональную лабораторию TikTok.

Преподаватель факультета TikTok, кандидат наук по социальным коммуникациям, основательница и генеральный директор Международного брендингового агентства BRANDING & BRANDING & CONSULTING VVV Вилена Воронова поздравила всех студентов.

— Факультет ТикТок в университете культуры – инвестиция в бренд под неймом Украина! Университет культуры амбициозно и гонорово на весь мир в очередной раз заявил об украинской идентичности, об украинской культуре, об украинской душе, об украинском вузе.

Идея Михаила Поплавского украинизировать популярную социальную сеть в мире TikTok – еще одно доказательство того, что он ломал и ломает стереотипы и элиминует клише. Факультет TikTok – это инновационный подход в системе обучения, доминанта в учебной парадигме вуза, — сказала Вилена.

Преподаватель по хореографии факультета TikTok, украинская танцовщица, победительница телевизионного талант-шоу Танцуют все Илона Гвоздева обратилась к молодежи:

— Честно говоря, я даже завидую вам. Когда я училась, у нас не было таких возможностей. Вам всем нужно быть благодарными Михаилу Поплавскому, потому что он делает это от чистого сердца. TikTok такая крутая арт-платформа, это самопроявление и самовыражение. Вы можете танцевать, и ничего, если не попадаете в шоу, кастинги или балеты. Покажите себя, и, я думаю, вас заметят и пригласят куда вы хотите.

Илона сразу сделала хореографическую постановку с будущими тиктокерами и им это прекрасно удалось.

Настоящим сюрпризом для студентов стали звездные гости, топовые тиктокеры Украины:

Анна Тринчер (1,8 млн. подписчиков TikTok) – студентка Университета культуры, украинская певица, актриса, блогер и тиктокер-миллионник;

Ирина Кудашова (1,4 млн. подписчиков TikTok) – актриса, блогер, звездная выпускница университета культуры;

Влад Ледбой (1,6 млн. подписчиков ТикТок) – украинский тиктокер, блогер с миллионной аудиторией.

— Появился новый конкурентоспособный факультет, поэтому с сегодняшнего дня я не только студентка факультета театра и кино, но и факультета TikTok. Многие недооценивают профессию блогера, сюда входят TikTok, Instagram и другие соцсети.

В первую очередь, это не знания, которые можно получить в интернете, на курсах… это личность. И я очень хочу, чтобы в этом месте мечты вы развивали свою личность, потому что только за настоящими и интересными личностями будут следить и идти, – сказала Анна Тринчер.

Звездная выпускница Ирина Кудашова подчеркнула: Я счастлива, что закончила университет культуры и теперь официально могу заявить, что получу здесь второе образование.

Действительно, очень круто, что в нашем вузе появился такой факультет и, как правильно сказал Михаил Михайлович, вы будете изучать не просто TikTok, а и актерское мастерство, хореографию, потому что TikTok – это не “открыть рот под музыку” – это качественные, крутые ролики, платформа, где вы сможете реализовать свой потенциал. Желаю вам творческих успехов и вдохновения.

— Я украиноязычный блогер, тиктокер, и, думаю, что в первую очередь задача факультета TikTok – это создавать украинский контент, потому что сейчас его почему-то недооценивают и все пытаются сделать русскоязычным, чтобы стать более популярными.

Но не надо за этим гнаться, нужно создавать то, что идет от сердца. Танцуйте под украинские тренды, шутите на украинском, рассказывайте истории украинским языком, ведь так на самом деле гораздо интереснее, у нас все намного лучше, и это надо понять. Я убежден, с факультетом TikTok каждый сможет показать что-то свое украинское и вас ждет признание, — сказал Влад Скориш (Ledboy).

В одной аудитории собралось большое количество студентов университета культуры всех курсов с различных специальностей, которые уже на первом занятии получили инсайты и практическое задание для развития собственных брендов в ТикТок. Они имели уникальную возможность не только пообщаться с известными блогерами, но и запостить совместные TikTok тренды с ними.