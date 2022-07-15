В Нью-Йорке на 74-м году жизни умерла первая жена Дональда Трампа — чешская лыжница и модель Ивана Трамп.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Ивана Трамп вышла замуж за будущего президента в 1977 году.

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Трампы были влиятельной парой в Нью-Йорке в 1980-х и 1990-х годах до их столь же публичного и скандального развода после того, как Дональд Трамп встретил свою следующую жену, Марлу Мейплс.

— Мне очень грустно сообщать всем, кто любил ее, а таких много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила замечательную и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как мы все гордились ею. Покойся с миром, Ивана! — написал Трамп в своей новой соцсети Truth Social.

Сын Эрик Трамп также написал о смерти мамы, заметив, что она была “сильной в бизнесе, спортсменкой мирового класса, сияющей красавицей, заботливой матерью и другом”.

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Ивана Трамп выросла в коммунистической Чехословакии. Поначалу работала с Трампом в некоторых его проектах по недвижимости. Пара рассталась после нового романа Дональда, но в итоге они остались в дружеских отношениях.

Ивана Трамп с энтузиазмом поддержала Трампа в его президентской гонке в 2016 году, назвав себя его сторонником и советником.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп, которому дважды объявляли импичмент, заявил, что уже принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году.