Гитарист культовой шведской группы ABBA Лассе Велландер умер. Ему было 70 лет.

Причиной смерти стал рак.

— С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе заснул. Он недавно заболел тем, что оказалось раком, который распространился, и рано утром в Страстную пятницу он скончался в окружении своих близких. Мы тебя очень любим и скучаем по тебе, — говорится в заявлении семьи.

Лассе Велландер начал сотрудничать с группой ABBA в 1974 году. Гитарист участвовал в записи 24 песен и всех восьми альбомов коллектива. Он гастролировал со звездами и выступал в 1975, 1977, 1979 и 1980 годах.

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Музыкант продолжил работать с другими шведскими артистами, когда ABBA впервые распалась в 1982 году.

Лассе выпустил свой собственный сольный альбом в 1981 году, а в последующие годы спродюсировал и выпустил еще 11. Его последний альбом был выпущен в 2006 году. В 2021 году он участвовал в создании последнего альбома ABBA Voyage.