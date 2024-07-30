Михаил Клименко вспомнил об оккупации Гостомеля | Life

Фронтмен группы Adam Михаил Клименко поделился воспоминаниями о начале полномасштабного вторжения, когда ему с семьей пришлось бежать из родного Гостомеля. Их квартира находилась прямо возле аэропорта Антонов, который стал одной из первых целей российских оккупантов.

Михаил Клименко о начале большой войны

Услышав звуки взрывов, Михаил вместе с женой Александрой решили покинуть квартиру. С собой, кроме вещей, ничего не взяли и добрались до дачи в 12 км от Гостомеля. Туда приехали родители музыканта, сестра и кумовья с детьми.

Оттуда им было видно, как обстреливают их город. Взрослые приняли решение ехать на запад страны. Дорога была сложная, но, к счастью, удалось добраться до дома друзей.

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Михаил Клименко о возвращении домой

В начале апреля, когда Гостомель освободили от оккупации, семья Клименко решила вернуться на дачу, ставшую для них пристанищем в первый день большой войны.

— Очень переживали за нашу кошку, потому что, когда выезжали отсюда, то она где-то спряталась из-за этих подрывов, из-за шума, и мы не могли ее найти. Оставили еду, воду, но прошел уже месяц, и мы очень переживали, что она здесь может погибнуть, — вспоминает артист.

К счастью, кошка Роза осталась жива, и воссоединение произошло. После этого Михаил и Александра увидели, что наделали в доме россияне.

— Они выбили окно, украли полотенца, шторы, тостер, пылесос, чайник, кастрюли, сковородки, мыло, аптечки, — рассказал лидер группы Adam.

Однако самым главным для семьи было найти свою любимицу живой и невредимой. Квартира в Гостомеле, по словам Михаила, стоит замороженная, потому что там полтора года не было ни дверей, ни окон. Сейчас его дом медленно отстраивают.

Фото: скрин с интервью