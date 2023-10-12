Ким Кардашьян заступилась за Израиль на фоне войны и атаки ХАМАС. Модель и бизнес-леди призвала к состраданию к невинным жертвам в своем Instagram.

— Послание моим еврейским друзьям и семье. Я люблю вас. Я поддерживаю вас. Я слышала о том, как вам страшно в это время, но вы не одиноки, — написала Ким.

Телезвезда добавила, что ее сердце разбито от увиденного, ведь детей и их семьи убивают на глазах у всего мира.

Ее слова появились после теракта ХАМАС, из-за которого было убито более тысячи человек.

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Ким считает, что жестокий терроризм причиняет страдание обеим сторонам, которые платят самую большую цену. Звезда уверяет, что в наших сердцах должно быть сострадание – вне зависимости от выбора стороны. Вместе со звездой молится и ее семья за благополучное возвращение заложников и мир для всех невинных.

Напомним, что сама Ким является наполовину армянкой.

Помимо модели, другие мировые знаменитости отреагировали на войну в Израиле. К примеру, Галь Гадот и Натали Портман поддержали Израиль, а вот Миа Халифа и Джиджи Хадид стали на сторону палестинцев.