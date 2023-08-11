Украинский актер Глеб Михайличенко переехал в Россию после выступлений для наших военных. В начале полномаштабного вторжения артист поддерживал ВСУ своим творчеством, а затем решил встать на сторону оккупанта.

Как оказалось, Глеб теперь работает в российской компании, которая занимается съемкой интервью и других коммерческих роликов — сам актер нередко появляется в роликах компании. Это заметил театральный режиссер Александр Жила.

Свое возмущение выразила и актриса Римма Зюбина — она задалась вопросом, как может возникнуть идея предать свою страну в условиях войны.

— А когда актер в 2022-м ездит с концертами к нашим военным, а в 2023 году оказывается в России. Это как? Мне кто-то может объяснить что там в голове? Какая же мудрая сказочка Фарбований Лис, и сколько еще волшебных перевоплощений до и после победы ожидает нас, — заявила Римма.

На новость о переобувании Михайличенко отреагировали и в Театра юного зрителя — там открестились от предателя, и добавили, что он переехал в РФ после прекращения сотрудничества с театром.

— Наши дорогие юные зрители и их родители! Сейчас в театральном сообществе распространяется информация об актере, который переехал в страну-агрессора. Хотим подчеркнуть, что вышеупомянутый актер переехал в Россию после того, как закончил работу в нашем театре, — заявили в театре.

Впрочем, на сайте ТЮЗ личность Михайличенко все еще фигурирует. Кроме того, отец актера — главный режиссер театра, и он продолжает работать.

И пока некоторые артисты решают перейти на сторону оккупанта, некоторые звезды решаются защищать Украину с оружием в руках — недавно Козловский показал себя на фронте и поразмышлял о жизни. Певец признался, что не о такой жизни мечтал, но сейчас нужно выбороть победу.