В возрасте 88 лет из жизни ушла народная артистка РСФСР и российская актриса Зинаида Кириенко. Недавно у звезды кино диагностировали рак, а несколько дней назад она получила положительный результат теста на коронавирус.

О смерти знаменитости сообщил заслуженный артист России и актер Станислав Садальский. Он вспомнил, что знал Кириенко много лет.

– Ушла Зинаида Кириенко. Не верится… Казалось, она будет всегда. Сколько лет ее знаю, она с каждым годом становилась только моложе и красивее. Были когда-то такие актрисы в кино, чей образ в сознании зрителя крепко связывался с природой, материнством, любовью к родине. Зина – одна из них. Где такие люди сейчас? Изменилась ли родина? Царство небесное, Зиночка. Прощай, – отметил Садальский.

Пока неизвестно, где и когда состоится церемония прощания со звездой кино. Она ушла из жизни в ночь с 11 на 12 февраля.

Ранее в СМИ появились сообщения, что врачи диагностировали рак у актрисы. Несколько дней назад она получила положительный результат теста на коронавирус.

Кириенко снялась в более чем 30 фильмах и сериалах. Зрители помнят артистку из ролей в кинофильмах Тихий Дон, Судьба человека, Казаки, Любовь земная и Судьба. Она также выступала с сольными концертами как певица.

В 1965 году актриса получила звание заслуженная артистка РСФСР, а в 1977 году стала народной артисткой РСФСР за выдающийся вклад в сферу советского киноискусства.