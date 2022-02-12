У віці 88 років із життя пішла народна артистка РРФСР та російська акторка Зінаїда Кирієнко. Нещодавно у зірки кіно діагностували рак, а декілька днів тому вона отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про смерть знаменитості повідомив заслужений артист Росії та актор Станіслав Садальський. Він пригадав, що знав Кирієнко багато років.

– Пішла Зінаїда Кирієнко. Не віриться… Здавалося, вона буде завжди. Скільки років її знаю, вона з кожним роком ставала тільки молодшою та красивішою. ​​Були колись такі акторки у кіно, чий образ у свідомості глядача міцно пов’язувався з природою, материнством, любов’ю до батьківщини. Зіна – одна з них. Де такі люди зараз? Чи батьківщина змінилася? Царство небесне, Зіночко. Прощавай, – зазначив Садальський.

Наразі невідомо, де та коли відбудеться церемонія прощання з зіркою кіно. Вона пішла з життя у ніч з 11 на 12 лютого.

Раніше у ЗМІ з’явилися повідомлення, що лікарі діагностували рак в акторки. Декілька днів тому вона отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Кирієнко знялася у понад 30 фільмах та серіалах. Глядачі пам’ятають артистку з ролей у кінофільмах Тихий Дон, Доля людини, Козаки, Любов земний та Доля. Вона також виступала із сольними концертами як співачка.

У 1965 році акторка отримала звання заслужена артистка РРФСР, а у 1977 році стала народною артисткою РРФСР за видатний внесок у сферу радянського кіномистецтва.