Украинская рэперша Alyona Alyona объявила о творческом отпуске, который ориентировочно продлится три месяца. Артистка отметила, что хочет посвятить это время себе.

Почему Alyona Alyona берет творческую паузу

Певица призналась, что планирует уделить внимание здоровью, перезагрузиться и отдохнуть от соцсетей. Все эти дела она откладывала более чем полгода.

— Я не исчезаю с ваших радаров, я буду больше общаться с вами, публиковать тематические сообщения обо всем на свете, записывать такие разговорные видео, — пообещала Alyona Alyona поклонникам в Instagram.

Несмотря на то, что пауза творческая, место для творчества в ней тоже будет, отметила рэперша. Попутно она поблагодарила своих поклонников за поддержку и заботу.

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— Я благодарю всех вас за то, что мне перед вами не стыдно признаваться в том, что со мной не все окей, что я нуждаюсь в каких-то перерывах или паузах, что я прохожу этап изменений в своей жизни, что я хочу потратить время на творчество, что-то взять из того, что я пережила, и превратить в новые треки, — поделилась Alyona Alyona.

Реакция фанатов на творческий отпуск Alyona Alyona

Фанаты поддержали любимую артистку в ее решении и уже ждут ее возвращения.

Также через это прохожу, и это крутая штука! Ты молодец. Потому что, когда постоянно “в ритме”, остановиться трудно, и признаться себе, что это нужно — тоже. Вернешься с новыми силами.

Это классно, и такие периоды нужны. Желаю вам быстро набраться сил, отдохнуть и перезагрузиться в наше непростое время.

Ждем вас здоровой, улыбающейся, с новыми песнями.

Отдых — это не роскошь, а необходимость для того, чтобы продолжать творить.

Будем очень ждать тебя!

Напомним, на днях солист группы Коррупция Миша Крупин сообщил поклонникам, что не будет брать паузу в музыкальной карьере после выступления в Одессе.