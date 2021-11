22 июля свой 28-й день рождения отмечает известная американская актриса и певица – Селена Гомес. Факты ICTV собрали самые яркие образы и малоизвестные факты о сольной карьере звезды Голливуда.

Биография

Селена Гомес родилась 22 июля 1992 в Гранд-Прейри (Техас, США). Отец актрисы – латиноамериканец, а мать – наполовину итальянка. Свой первый опыт работы на телевидении девушка получила в возрасте 7 лет, снявшись в шоу Барни и друзья. Настоящим прорывом в актерской деятельности стала главная роль Селены в сериале Колдуны с Вайверли Плейс. В 17 звезда стала послом доброй воли ЮНИСЕФ и одновременно – самым молодым участником организации за всю историю ее существования.

Стиль

Голливудская актриса является настоящей иконой стиля. В 2017 году, по версии Billboard, Селена была награждена премией Женщина года. Также Гомес имеет свою линию одежды – Dream out loud. Звезда не боится экспериментировать с новыми образами, чем всегда удивляет своих поклонников.

Еще будучи подростком, Селена запомнилась девушкой с короткой стрижкой, челкой и преданной поклонницей бренда Converse.

Однако на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе Селена удивила стрижкой каре-боб. В это время актриса меняет кеды на каблуки, а уличный стиль – на платье.

Однако впоследствии звезда несколько видоизменяет прическу: вместо прямых волос появляются кудри.

Настоящей сенсацией стало решение Селены покрасить волосы в блонд (2017). В этот период актриса встречается с The Weekend и предпочитает носить высокие каблуки и сексуальные платья.

В мае 2020 сеть всколыхнула новость, что актриса побрилась налысо. Об этом в своем Twitter написала сама Гомес, однако впоследствии опровергла слова, назвав это шуткой.

Сольная карьера и самые популярные песни певицы

С 2008 по 2012 Селена была солисткой музыкальной группы Selena Gomez & the Scene. Группа выпустила три альбома: Kiss & Tell (2009), A Year Without Rain (2010) When the Sun Goes Down (2011). С 2012 года Гомес начинает сольную карьеру. В начале 2020 года певица презентовала свой музыкальный альбом Rare, в который вошли 13 новых песен.

Мировую славу Гомес как певице принесла песня Love you like a love song, которая вышла в 2011 году и неоднократно оказывалась в десятке лучших песен года по версии MTV.

Сингл Come & Get It был выпущен в 2013 году. Песня стала лидером мировых чартов и дважды — платиновой в США.

Большую популярность приобрела песня Гомес Back to You, выпущенная в 2018 году. Композиция стала саундтреком 2 сезона сериала 13 причин почему.

