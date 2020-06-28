Настя Каменских поделилась свадебными фото с Потапом по случаю их третьей годовщины бракосочетания. Фотографии были сделаны в Лас-Вегасе.
Певица призналась, что бракосочетание стало неожиданностью и сюрпризом для нее. Чтобы собраться на церемонию, у нее было только три часа.
Также Настя Каменских поделилась, что сейчас они с Потам часто шутят, что отпраздновали две свадьбы.
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Одна была такая, как хотела она — большая, элегантная и изысканная в Киеве. Другое празднование было вполне в стиле Потапа — яркое, оригинальное, спонтанное и очень романтичное.
— Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Это была свадьба только для нас двоих, но, презентовав трек в студии и вспомнив счастливые моменты, мне захотелось поделиться и этим событием.
Также певица пожелала всем парам ценить свои воспоминания и эмоции, которые они испытывали в момент бракосочетания.
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В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце. Таким для меня стал сюрприз, который Лёша устроил нам в Лас-Вегасе три года назад. ⠀ Он просто пришёл и сказал: «У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию». Это было для меня такой неожиданностью! ⠀ И, признаюсь вам, воспоминания об «I do» из наших уст, поиск белого платья в шопинг-молле и колец будут всегда вызывать улыбку на лице и согревать сердце???? ⠀ Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас — в моем стиле — большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки — яркая, оригинальная, спонтанная, и очень романтичная — свадьба-сюрприз в Вегасе. ⠀ Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе???? Это была свадьба только для нас двоих, но, презентовав трек в студии и вспомнив счастливые моменты, мне захотелось поделиться и этим событием❤️ ⠀ Ребята, центе свои воспоминания и те счастливые эмоции, которые переживали в тот момент????
Свадьба Насти Каменских и Потапа состоялась 23 мая 2019 года в Киеве. Пара устроила роскошное празднование в загородном ресторане.
На свадьбу пригласили многих звезд, среди которых были Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом, актер Дмитрий Ступка с женой Полиной Логуновой, певица Тина Кароль и многие другие.
Фото: kamenskux