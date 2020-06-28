Настя Каменских поделилась свадебными фото с Потапом по случаю их третьей годовщины бракосочетания. Фотографии были сделаны в Лас-Вегасе.

Певица призналась, что бракосочетание стало неожиданностью и сюрпризом для нее. Чтобы собраться на церемонию, у нее было только три часа.

Также Настя Каменских поделилась, что сейчас они с Потам часто шутят, что отпраздновали две свадьбы.

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Одна была такая, как хотела она — большая, элегантная и изысканная в Киеве. Другое празднование было вполне в стиле Потапа — яркое, оригинальное, спонтанное и очень романтичное.

— Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Это была свадьба только для нас двоих, но, презентовав трек в студии и вспомнив счастливые моменты, мне захотелось поделиться и этим событием.

Также певица пожелала всем парам ценить свои воспоминания и эмоции, которые они испытывали в момент бракосочетания.

Свадьба Насти Каменских и Потапа состоялась 23 мая 2019 года в Киеве. Пара устроила роскошное празднование в загородном ресторане.

На свадьбу пригласили многих звезд, среди которых были Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом, актер Дмитрий Ступка с женой Полиной Логуновой, певица Тина Кароль и многие другие.

Фото: kamenskux