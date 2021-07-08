Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией

Российскую актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с двухсторонней пневмонией. У артистки поражено 30% легких.

Как сообщают росСМИ, неделю назад у 64-летней Татьяны поднялась высокая температура. Артистка почувствовала головную боль, сильную слабость и начала принимать противовирусные препараты. Однако они не помогли, а состояние только ухудшалось.

После Догилева вызвала скорую помощь, которая увезла ее в больницу, где медики диагностировали у нее двустороннюю пневмонию.

Сейчас Татьяна находится под наблюдением врачей.

Татьяна Догилева является народной артисткой России. Звезда известна по таким картинам, как Вокзал для двоих, Блондинка за углом, Забытая мелодия для флейты, Афганский излом и многим другим.

Также Догилева является режиссером. В 1998 году она поставила свой первый спектакль Лунный свет, медовый месяц.

У артистки богатая фильмография, она появилась на телеекранах в 1970-е годы и до сих пор активно строит свою карьеру.

Фото: Татьяна Догилева