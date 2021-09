На 49 году ушел из жизни известный артист и автор хита I Like To Move It Эрик Морилло.

Тело американо-колумбийского ди-джея и музыкального продюсера нашли в Майами-Бич.

Сейчас о причине смерти Эрика не сообщается. Обстоятельства гибели изучает полиция.

Артиста в мире знали благодаря хиту I Like To Move It, который он написал в 1993 году. Песню артист выпустил под сценическим псевдонимом Reel 2 Real.

Читайте: Борис Патон умер на 102 году жизни

За свою карьеру Эрик Морилл неоднократно получал награды за свое творчество. Трижды артист был обладателем премии Лучшей международный диджей. Также его три раза признавали лучшим хаус-диджеем по версии DJ Awards.

Недавно Эрик Морилл попал в скандальную ситуацию. В начале августа он был задержан по подозрению в сексуальном домогательстве.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в декабря 2019 году он ее домогался. Однако артиста выпустили под залог и назначили слушания на 4 сентября.

Умер Борис Клюев

1 сентября умер известный советский и российский актер Борис Клюев. Ему было 77 лет. Больше всего он запомнился зрителям в сериале Воронины, где сыграл Николая Петровича Воронина.

Борис Клюев долгое время боролся с раком.

Источник: TMZ

Фото: TMZ