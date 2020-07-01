В Калифорнии в США умер актер Дэн Хикс. Ему было 68 лет.

Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание, с которым он боролся продолжительное время.

В мае Хикс был у врачей, которые сказали, что актер сможет прожить максимум три года.

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Актер говорил, что прожил жизнь на полную и ни о чем не жалеет.

Хикс известен по ролям в фильмах режиссера Сэма Рэйми. Он снялся в фильмах Зловещие мертвецы 2, Маньяк-полицейский, Человек тьмы, Человек-паук 2, Оз: Великий и Ужасный.

Умер актер Виктор Проскурин

30 июня советский и российский актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет.

Артист страдал от онкологического заболевания, но смерть наступила от обструктивной болезни легких.

Он получил широкую популярность благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме Большая перемена.

Источник: Decider