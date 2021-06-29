Украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка 2 Злата Огневич поделилась своими размышлениями насчет отношений. А также рассказала, что ее может вдохновить в партнере, а что оттолкнуть.

По словам артистки, она поняла, что диалог — это важно.

Все моменты, которые вызывают сомнения — можно и нужно обсуждать. Если вы по-настоящему дорожите друг другом — прислушивайтесь к партнеру, — сказала Злата.

Певица призналась, что ее секрет прост — она изначально знает, что идеальных людей не бывает и принимает партнера.

— В каждом из нас скрыта целая вселенная. Во всем ее многообразии проявлений, при этом негатива или позитива не существует. Это всего лишь оценка через призму ваших суждений, опыта и взгляда, — подчеркнула Огневич.

Исполнительница подытожила, что диалог и принятие — основа гармоничных отношений.

— В моем случае еще нежные объятия, комплименты, прикосновения. В такие моменты я ощущаю вселенскую любовь, — сказала Злата.

В апреле стало известно, что главной героиней второго сезона Холостячки станет Злата Огневич. По словам артистки, в мужчинах ее подкупают интеллект и чувство юмора. Также ей важно, чтобы избранник принимал ее профессиональное развитие.

Съемки шоу уже стартовали. Холостячка 2 выйдет на экраны этой осенью на телеканале СТБ.