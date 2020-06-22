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Помочь другу из Украины: адвокат рассказал, почему Ефремов сел пьяным за руль

22 июня 2020, 23:12 Юлія Клєцова
Помочь другу из Украины: адвокат рассказал, почему Ефремов сел пьяным за руль

Российский актер Михаил Ефремов сел пьяным за руль, потому что хотел помочь своему другу.

Об этом заявил адвокат Ефремова Элман Пашаев.

По его словам, актеру в тот вечер позвонил друг из Украины, который является очень известной личностью, и попросил о помощи. У него мать и жена оказались в предсмертном состоянии в институте имени Склифосовского.

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— В России был тогда православный праздник, и он был выпивший. Когда друг позвонил, он сел за руль и поехал в больницу, чтобы оказать помощь. То есть нанимать хороших врачей и случилась трагедия, — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что друг находился в Украине и не мог приехать к своим родственникам, поэтому обратился к Ефремову.

8 июня в центре Москве Ефремов устроил смертельное ДТП. Актер за рулем Jeep Cherokee влетел в автомобиль Lada. В результате ее водитель Сергей Захаров получил серьезные травмы и умер в больнице.

Ефремов находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд отправил актера под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Актер записал видеообращение, в котором просил прощения у семьи погибшего, но они не приняли извинений.

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