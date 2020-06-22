Российский актер Михаил Ефремов сел пьяным за руль, потому что хотел помочь своему другу.

Об этом заявил адвокат Ефремова Элман Пашаев.

По его словам, актеру в тот вечер позвонил друг из Украины, который является очень известной личностью, и попросил о помощи. У него мать и жена оказались в предсмертном состоянии в институте имени Склифосовского.

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— В России был тогда православный праздник, и он был выпивший. Когда друг позвонил, он сел за руль и поехал в больницу, чтобы оказать помощь. То есть нанимать хороших врачей и случилась трагедия, — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что друг находился в Украине и не мог приехать к своим родственникам, поэтому обратился к Ефремову.

8 июня в центре Москве Ефремов устроил смертельное ДТП. Актер за рулем Jeep Cherokee влетел в автомобиль Lada. В результате ее водитель Сергей Захаров получил серьезные травмы и умер в больнице.

Ефремов находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд отправил актера под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Актер записал видеообращение, в котором просил прощения у семьи погибшего, но они не приняли извинений.