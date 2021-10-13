Памятную табличку организатору украинского кинопроизводства Алексею Ярмольскому планируют установить в центре Киева

Благотворительный Фонд Богдана Ступки при поддержке ряда общественных организаций выступил с инициативой установки в Киеве по улице Станиславского 3 памятной таблички известному кинематографисту, организатору украинского кинопроизводства Алексею Ярмольскому.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Инициативу Фонда, в частности, поддержали организация ветеранов АТО Простите, что живые, общественная организация АРТ-резиденция плюс/минус и др.

По информации пресс-службы Фонда, общественники консультировались по этому поводу с внуком кинематографиста – директором аналитического центра ЦОСЭР Денисом Павленко и получили его согласие.

Напомним, как писали ранее Подробности, Алексей Ярмольский родился в Киеве, в доме по улице Новой (ныне Станиславского 3) 15 июня 1916 года.

В 1939 году окончил физико-математический факультет Ленинградского педагогического института им. М.Н.Покровского. Участвовал в Великой Отечественной войне, был призван на фронт Московским райвоенкоматом города Ленинграда.

После войны с 1947 по 1971 год Алексей Ярмольский работал администратором, заместителем директора, директором картин на Киевской киностудии имени Довженко.

Руководил съемочными группами художественных фильмов режиссеров Сергея Параджанова, Леонида Быкова, Владимира Довганя, Антона Тимонишина, Евгения Шерстобитова, Юрия Лысенко, Евгения Матвеева, Александра Муратова, Ивана Кавалеридзе.

В его фильмах снимались Николай Яковченко, Дмитрий Капка, Людмила Гурченко, Лесь Сердюк, Бронислав Брондуков, Генрих Осташевский, Игорь Дмитриев, , Ирина Мирошниченко, Алексей Смирнов, Георгий Юматов, Людмила Сосюра, Николай Шутько, Сергей Мартинсон, Владимир Заманский, , Юрий Лавров, Сергей Филиппов, Варвара Чайка, Геннадий Юхтин, Александр Белявский и многие другие звезды кинематографа.

Пятерку его наиболее успешных фильмов – Их знали только в лицо (43.7), Гулящая (27.8), Трое суток после бессмертия (24.7), Первый парень(21.7) и Почтовый роман(21) — посмотрели более 138 млн зрителей.

Был награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью За оборону Москвы, медалью За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, знаком Отличник кинематографии СССР.