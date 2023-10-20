Снайпер Евгения Эмеральд раскрыла новые подробности о бывшем муже-военном Евгении Стипанюке. Она заявила, что он находился в тылу, в то время, когда многие думали, что мужчина на фронте.

Евгения сказала, что Стипанюк получал самую высокую зарплату ВСУ, сидя в Киеве. Как доказательства слов, Эмеральд показала датированные кадры.

— У меня есть очень много датированных видео- и фото материалов, что человек находился все время в Киеве, несмотря на то, что он получает самую высокую зарплату ВСУ, как будто с нуля не вылезает, — отметила Эмеральд.

Добавляет, есть также много свидетелей, который видели Евгения в Киеве в тот период, когда многие думали, что он на передовой.

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Также Евгения рассказала, что Стипанюк уже более шести лет работает охранником экс-депутата Олега Ляшка. И продолжает это делать сейчас, хотя вроде как находится “на фронте”.

Ранее Евгения Эмеральд заявила о домашнем насилии. Она показала угрозы, которые получает от экс-супруга. В них Стипанюк грозится подорвать мать своей дочери или застрелить, также он говорит, что заберет у нее малышку, а за самой снайпершой поставит наблюдение.

Напомним, сейчас экс-влюбленных развести не могут по закону — их дочери Афине еще нет года.