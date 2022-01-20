Украинская группа Тартак объявила об окончательном прекращении своей музыкальной деятельности.

В Facebook музыканты сообщили, что сегодня, 20 января, они официально завершают свою работу в составе группы.

— Спасибо всем, кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути, — говорится в заявлении.

Музыкальный коллектив отметил, что несмотря на это, у них есть и хорошая новость — новый проект.

— За два года существования Тартака в обновленном составе нам удалось создать между собой настоящую коллективную синергию и это дало вдохновение двигаться дальше. Совсем скоро выйдет в свет наш новый проект, над которым мы сейчас плодотворно работаем и уже не можем дождаться премьеры первой, дебютной работы. До встречи, — сообщили они.

Группа Тартак была основана в 1996 году в Луцке. Всего в дискографии коллектива 10 альбомов.

Первый альбом группы вышел в 2000-х годах, на пять песен из него были сняты клипы.

Тартак участники многих фестивалей. На протяжении всех лет существования состав коллектива терпел изменения, участники периодически менялись.

Среди их известных работ Я не знаю, Не кажучи нікому, Лицарський хрест, Стільникове кохання, Україно, забивай и многое другое.

Один из основателей группы Александр Положинский оставил Тартак еще в феврале 2020 года. Тогда мужчина сказал, что для него это болезненный момент, поскольку коллектив — значительная часть его жизни.