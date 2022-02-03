Трансгендерная модель и звезда TikTok Эмира Диспейн, более известная в сети под ником XOXOEMIRA, впервые стала лицом популярного бренда нижнего белья Victoria’s Secret.

О сотрудничестве с брендом 25-летняя модель сообщила на личной странице в Instagram. Она опубликовала фотографию в красном кружевном корсетном боди Victoria’s Secret.

Свой образ Эмира дополнила ярким макияжем, прической с распущенными волосами и аксессуарами.

– В детстве я всегда мечтала быть частью компании Victoria’s Secret – это большая честь для меня, – написала звезда.

Также в социальной сети TikTok Эмира обнародовала ролик ко Дню святого Валентина, который сняла в рамках сотрудничества с Victoria’s Secret.

На видео модель показывает, как удачно провести 14 февраля, если у вас нет второй половинки.

Эмира родилась в Дубае, выросла в Далласе, а сейчас живет в Нью-Йорке. В социальных сетях она рассказывает подписчикам о моде, уходе за собой, свиданиях, дружбе и в общем делится подробностями своей жизни.

В Instagram модель часто публикует откровенные снимки с отдыха и путешествий. В прошлом году Диспейн также сотрудничала с такими известными брендами как Nars, Ugg, Google, Anastasia Beverly Hills и Fenty Skin.

Напомним, что в августе 2019 года Victoria’s Secret впервые заключили контракт с трансгендерной моделью. Ею стала Валентина Сампайо.

Год назад директор по маркетингу фирмы Эд Разек подвергся резкой критике после того, как заявил, что трансгендерные модели не должны участвовать в показах бренда, однако через некоторое время ему пришлось извиниться и пересмотреть взгляды компании.