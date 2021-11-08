Американский актер Вин Дизель попросил Дуэйна Джонсона вернуться в актерский состав десятой части фильма Форсаж. Обращение к актеру Дизель опубликовал на своей странице в Instagram.

В нем он заявил, что хочет видеть Джонсона в роли агента Люка Хоббса в следующем фильме, который станет первым из двух частей финала франшизы.

— Мой младший брат Дуэйн… время пришло. Мир ждет финала Форсаж 10. Ты знаешь, что мои дети называют тебя дядей Двейном. Не бывает праздника, чтобы вы не посылали друг другу приятных слов… Но время пришло. Наследие ждет. Я сказал тебе много лет назад, что собираюсь выполнить свое обещание, данное Полу Уокеру, — написал Дизель

Также Вин заявил, что Хоббса никто не сможет сыграть лучше, чем Джонсон.

Напомним, что ранее между Дизелем и Дуэйном были далеко не дружественные отношения. Еще на съемках Форсаж 8 между голливудскими актерами разгорелся настоящий скандал — Скала опубликовал в Instagram пост, что некоторые актеры-мужчины из актерского состава – трусы. Речь шла о Дизеле, который много раз опаздывал на площадку, заставляя ждать не только коллег, но и весь обслуживающий персонал.

После этого Дуэйн не появился в фильме Форсаж 9, но принял участие в спин-оффе вместе с Джейсоном Стэтхэмом — Хоббс и Шоу.