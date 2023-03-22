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Кино и сериалы

Не забыли и об Украине: названы номинанты на телепремию BAFTA

22 марта 2023, 19:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
BAFTA
Источник: Getty Images

Британская академия кино объявила номинантов на премию в области телевидения BAFTA TV Awards 2023. Торжественная церемония награждения состоится 14 мая.

Среди номинаций — Лучший драматический сериал, Лучший мини-сериал, Лучший комедийный сериал, Лучшая актриса, Лучший актер и другие.

Наибольшее количество номинаций получили мини-сериалы Будет больно и  Ночные вызовы — они представлены в шести категориях. У сериалов Корона, Англичанка, Заговор сестер Гарви, Медленные лошади — по пять номинаций. Об этом сообщается на сайте академии.

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Кроме того, Bafta не обошла вниманием и полномасштабную войну в Украине, которую развязала РФ. На награду претендуют четыре программы о нашей стране. Две из них попали в категорию Лучшее освещение новостей, благотворительный концерт Concert for Ukraine от телеканала ITV1 попал в категорию Событие вживую, а документальный рассказ о Мариуполе (Мариуполь: Истории людей) претендует на награду в номинации Текущие события.

Номинанты на премию BAFTA TV Awards 2023

Лучший драматический сериал

  • Заговор сестер Гарви
  • Ночные звонки
  • Потерянный
  • Шервуд

Лучший мини-сериал

  • Будет больно
  • Вор, его жена и каноэ
  • Инфлюэнсеры
  • Шпион среди друзей

Лучший комедийный сериал

  • Большие мальчики
  • Девушки из Дерри
  • Призраки
  • Я в своем уме?

Лучшая актриса

  • Сара Ланкашир — Джулия
  • Вики МакКлюр — Без греха
  • Билли Пайпер — Я ненавижу Сьюзи
  • Максин Пик — Энн
  • Имельда Стонтон — Корона
  • Кейт Винслет — Я существую: Рут

Лучший актер

  • Киллиан Мерфи — Острые козырьки
  • Гэри Олдман — Медленные лошади
  • Ческе Спенсер — Англичанка
  • Бен Вишоу — Будет больно
  • Мартин Фриман — Ночные вызовы
  • Терон Эджертон — Черная птица

Лучшая актриса второго плана

  • Энн-Мэри Дафф — Заговор сестер Гарви
  • Жасмин Джобсон — Главарь
  • Лесли Мэнвилл — Шервуд
  • Саффрон Хокинг — Главарь
  • Фиона Шоу — Андор
  • Аделайо Адедайо — Ночные вызовы

Лучший актер второго плана

  • Адиль Ахтар — Шервуд
  • Сэмюэль Боттомли — Потерянный
  • Салим Дау — Корона
  • Джек Лоуден — Медленные лошади
  • Джош Финнан — Ночные вызовы
  • Уилл Шарп — Белый лотос

Лучший телевизионный фильм

  • Дом
  • Жизнь и смерть на складе
  • Я существую: Руфь

Лучший международный проект

  • Белый Лотос
  • Дорога в тысячу ли
  • Медведь
  • Чудовище: История Джеффри Дамера
  • Oussekine
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