Британская академия кино объявила номинантов на премию в области телевидения BAFTA TV Awards 2023. Торжественная церемония награждения состоится 14 мая.

Среди номинаций — Лучший драматический сериал, Лучший мини-сериал, Лучший комедийный сериал, Лучшая актриса, Лучший актер и другие.

Наибольшее количество номинаций получили мини-сериалы Будет больно и Ночные вызовы — они представлены в шести категориях. У сериалов Корона, Англичанка, Заговор сестер Гарви, Медленные лошади — по пять номинаций. Об этом сообщается на сайте академии.

Сейчас смотрят

Кроме того, Bafta не обошла вниманием и полномасштабную войну в Украине, которую развязала РФ. На награду претендуют четыре программы о нашей стране. Две из них попали в категорию Лучшее освещение новостей, благотворительный концерт Concert for Ukraine от телеканала ITV1 попал в категорию Событие вживую, а документальный рассказ о Мариуполе (Мариуполь: Истории людей) претендует на награду в номинации Текущие события.

Номинанты на премию BAFTA TV Awards 2023

Лучший драматический сериал

Заговор сестер Гарви

Ночные звонки

Потерянный

Шервуд

Лучший мини-сериал

Будет больно

Вор, его жена и каноэ

Инфлюэнсеры

Шпион среди друзей

Лучший комедийный сериал

Большие мальчики

Девушки из Дерри

Призраки

Я в своем уме?

Лучшая актриса

Сара Ланкашир — Джулия

Вики МакКлюр — Без греха

Билли Пайпер — Я ненавижу Сьюзи

Максин Пик — Энн

Имельда Стонтон — Корона

Кейт Винслет — Я существую: Рут

Лучший актер

Киллиан Мерфи — Острые козырьки

Гэри Олдман — Медленные лошади

Ческе Спенсер — Англичанка

Бен Вишоу — Будет больно

Мартин Фриман — Ночные вызовы

Терон Эджертон — Черная птица

Лучшая актриса второго плана

Энн-Мэри Дафф — Заговор сестер Гарви

Жасмин Джобсон — Главарь

Лесли Мэнвилл — Шервуд

Саффрон Хокинг — Главарь

Фиона Шоу — Андор

Аделайо Адедайо — Ночные вызовы

Лучший актер второго плана

Адиль Ахтар — Шервуд

Сэмюэль Боттомли — Потерянный

Салим Дау — Корона

Джек Лоуден — Медленные лошади

Джош Финнан — Ночные вызовы

Уилл Шарп — Белый лотос

Лучший телевизионный фильм

Дом

Жизнь и смерть на складе

Я существую: Руфь

Лучший международный проект