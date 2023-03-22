Британская академия кино объявила номинантов на премию в области телевидения BAFTA TV Awards 2023. Торжественная церемония награждения состоится 14 мая.
Среди номинаций — Лучший драматический сериал, Лучший мини-сериал, Лучший комедийный сериал, Лучшая актриса, Лучший актер и другие.
Наибольшее количество номинаций получили мини-сериалы Будет больно и Ночные вызовы — они представлены в шести категориях. У сериалов Корона, Англичанка, Заговор сестер Гарви, Медленные лошади — по пять номинаций. Об этом сообщается на сайте академии.
Кроме того, Bafta не обошла вниманием и полномасштабную войну в Украине, которую развязала РФ. На награду претендуют четыре программы о нашей стране. Две из них попали в категорию Лучшее освещение новостей, благотворительный концерт Concert for Ukraine от телеканала ITV1 попал в категорию Событие вживую, а документальный рассказ о Мариуполе (Мариуполь: Истории людей) претендует на награду в номинации Текущие события.
Номинанты на премию BAFTA TV Awards 2023
Лучший драматический сериал
- Заговор сестер Гарви
- Ночные звонки
- Потерянный
- Шервуд
Лучший мини-сериал
- Будет больно
- Вор, его жена и каноэ
- Инфлюэнсеры
- Шпион среди друзей
Лучший комедийный сериал
- Большие мальчики
- Девушки из Дерри
- Призраки
- Я в своем уме?
Лучшая актриса
- Сара Ланкашир — Джулия
- Вики МакКлюр — Без греха
- Билли Пайпер — Я ненавижу Сьюзи
- Максин Пик — Энн
- Имельда Стонтон — Корона
- Кейт Винслет — Я существую: Рут
Лучший актер
- Киллиан Мерфи — Острые козырьки
- Гэри Олдман — Медленные лошади
- Ческе Спенсер — Англичанка
- Бен Вишоу — Будет больно
- Мартин Фриман — Ночные вызовы
- Терон Эджертон — Черная птица
Лучшая актриса второго плана
- Энн-Мэри Дафф — Заговор сестер Гарви
- Жасмин Джобсон — Главарь
- Лесли Мэнвилл — Шервуд
- Саффрон Хокинг — Главарь
- Фиона Шоу — Андор
- Аделайо Адедайо — Ночные вызовы
Лучший актер второго плана
- Адиль Ахтар — Шервуд
- Сэмюэль Боттомли — Потерянный
- Салим Дау — Корона
- Джек Лоуден — Медленные лошади
- Джош Финнан — Ночные вызовы
- Уилл Шарп — Белый лотос
Лучший телевизионный фильм
- Дом
- Жизнь и смерть на складе
- Я существую: Руфь
Лучший международный проект
- Белый Лотос
- Дорога в тысячу ли
- Медведь
- Чудовище: История Джеффри Дамера
- Oussekine