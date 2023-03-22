Британська академія кіно оголосила номінантів на премію в галузі телебачення BAFTA TV Awards 2023. Урочиста церемонія нагородження відбудеться 14 травня.

Серед номінацій – Найкращий драматичний серіал, Найкращий мінісеріал, Найкращий комедійний серіал, Найкраща акторка, Найкращий актор тощо.

Найбільшу кількість номінацій отримали мінісеріали Буде боляче та Нічні виклики – вони представлені в шести категоріях. У серіалів Корона, Англійка, Змова сестер Гарві, Повільні коні – по п’ять номінацій. Про це повідомляється на сайті академії.

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Крім того, Bafta не оминула увагою і повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ. На нагороду претендують чотири програми про нашу країну. Дві з них потрапили до категорії Найкраще висвітлення новин, благодійний концерт Concert for Ukraine від телеканалу ITV1 потрапив до категорії Подія наживо, а документальна розповідь про Маріуполь (Маріуполь: Історії людей) претендує на нагороду в номінації Поточні події.

Номінанти на премію BAFTA TV Awards 2023

Найкращий драматичний серіал

Змова сестер Гарві

Нічні виклики

Загублений

Шервуд

Найкращий мінісеріал

Буде боляче

Злодій, його дружина і каное

Інфлюенсери

Шпигун серед друзів

Найкращий комедійний серіал

Великі хлопчики

Дівчата з Деррі

Привиди

Чи я в своєму розумі?

Найкраща акторка

Сара Ланкашир – Джулія

Вікі МакКлюр – Без гріха

Біллі Пайпер – Я ненавиджу Сьюзі

Максін Пік – Енн

Імельда Стонтон – Корона

Кейт Вінслет – Я існую: Рут

Найкращий актор

Кілліан Мерфі – Гострі картузи

Гері Олдман – Повільні коні

Ческе Спенсер – Англійка

Бен Вішоу – Буде боляче

Мартін Фріман – Нічні виклики

Терон Еджертон – Чорний птах

Найкраща акторка другого плану

Енн-Мері Дафф – Змова сестер Гарві

Жасмін Джобсон – Ватажок

Леслі Менвілл – Шервуд

Саффрон Гокінг – Ватажок

Фіона Шоу – Андор

Аделайо Адедайо – Нічні виклики

Найкращий актор другого плану

Аділь Ахтар – Шервуд

Семюель Боттомлі – Загублений

Салім Дау – Корона

Джек Лоуден – Повільні коні

Джош Фіннан – Нічні виклики

Вілл Шарп – Білий лотос

Найкращий телевізійний фільм

Дім

Життя і смерть на складі

Я існую: Рут

Найкращий міжнародний проєкт