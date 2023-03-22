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Кіно та серіали

Не забули і про Україну: названо номінантів на телепремію BAFTA

22 Березня 2023, 19:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
BAFTA
Джерело: Getty Images

Британська академія кіно оголосила номінантів на премію в галузі телебачення BAFTA TV Awards 2023. Урочиста церемонія нагородження відбудеться 14 травня.

Серед номінацій – Найкращий драматичний серіал, Найкращий мінісеріал, Найкращий комедійний серіал, Найкраща акторка, Найкращий актор тощо.

Найбільшу кількість номінацій отримали мінісеріали Буде боляче та Нічні виклики – вони представлені в шести категоріях. У серіалів Корона, Англійка, Змова сестер Гарві, Повільні коні – по п’ять номінацій. Про це повідомляється на сайті академії.

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Крім того, Bafta не оминула увагою і повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ. На нагороду претендують чотири програми про нашу країну. Дві з них потрапили до категорії Найкраще висвітлення новин, благодійний концерт Concert for Ukraine від телеканалу ITV1 потрапив до категорії Подія наживо, а документальна розповідь про Маріуполь (Маріуполь: Історії людей) претендує на нагороду в номінації Поточні події.

Номінанти на премію BAFTA TV Awards 2023

Найкращий драматичний серіал

  • Змова сестер Гарві
  • Нічні виклики
  • Загублений
  • Шервуд

Найкращий мінісеріал

  • Буде боляче
  • Злодій, його дружина і каное
  • Інфлюенсери
  • Шпигун серед друзів

Найкращий комедійний серіал

  • Великі хлопчики
  • Дівчата з Деррі
  • Привиди
  • Чи я в своєму розумі?

Найкраща акторка

  • Сара Ланкашир – Джулія
  • Вікі МакКлюр – Без гріха
  • Біллі Пайпер – Я ненавиджу Сьюзі
  • Максін Пік – Енн
  • Імельда Стонтон – Корона
  • Кейт Вінслет – Я існую: Рут

Найкращий актор

  • Кілліан Мерфі – Гострі картузи
  • Гері Олдман – Повільні коні
  • Ческе Спенсер – Англійка
  • Бен Вішоу – Буде боляче
  • Мартін Фріман – Нічні виклики
  • Терон Еджертон – Чорний птах

Найкраща акторка другого плану

  • Енн-Мері Дафф – Змова сестер Гарві
  • Жасмін Джобсон – Ватажок
  • Леслі Менвілл – Шервуд
  • Саффрон Гокінг – Ватажок
  • Фіона Шоу – Андор
  • Аделайо Адедайо – Нічні виклики

Найкращий актор другого плану

  • Аділь Ахтар – Шервуд
  • Семюель Боттомлі – Загублений
  • Салім Дау – Корона
  • Джек Лоуден – Повільні коні
  • Джош Фіннан – Нічні виклики
  • Вілл Шарп – Білий лотос

Найкращий телевізійний фільм

  • Дім
  • Життя і смерть на складі
  • Я існую: Рут

Найкращий міжнародний проєкт

  • Білий лотос
  • Дорога в тисячу
  • Ведмідь
  • Монстр: Історія Джеффрі Дамера
  • Oussekine
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