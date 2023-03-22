Британська академія кіно оголосила номінантів на премію в галузі телебачення BAFTA TV Awards 2023. Урочиста церемонія нагородження відбудеться 14 травня.
Серед номінацій – Найкращий драматичний серіал, Найкращий мінісеріал, Найкращий комедійний серіал, Найкраща акторка, Найкращий актор тощо.
Найбільшу кількість номінацій отримали мінісеріали Буде боляче та Нічні виклики – вони представлені в шести категоріях. У серіалів Корона, Англійка, Змова сестер Гарві, Повільні коні – по п’ять номінацій. Про це повідомляється на сайті академії.
Крім того, Bafta не оминула увагою і повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ. На нагороду претендують чотири програми про нашу країну. Дві з них потрапили до категорії Найкраще висвітлення новин, благодійний концерт Concert for Ukraine від телеканалу ITV1 потрапив до категорії Подія наживо, а документальна розповідь про Маріуполь (Маріуполь: Історії людей) претендує на нагороду в номінації Поточні події.
Номінанти на премію BAFTA TV Awards 2023
Найкращий драматичний серіал
- Змова сестер Гарві
- Нічні виклики
- Загублений
- Шервуд
Найкращий мінісеріал
- Буде боляче
- Злодій, його дружина і каное
- Інфлюенсери
- Шпигун серед друзів
Найкращий комедійний серіал
- Великі хлопчики
- Дівчата з Деррі
- Привиди
- Чи я в своєму розумі?
Найкраща акторка
- Сара Ланкашир – Джулія
- Вікі МакКлюр – Без гріха
- Біллі Пайпер – Я ненавиджу Сьюзі
- Максін Пік – Енн
- Імельда Стонтон – Корона
- Кейт Вінслет – Я існую: Рут
Найкращий актор
- Кілліан Мерфі – Гострі картузи
- Гері Олдман – Повільні коні
- Ческе Спенсер – Англійка
- Бен Вішоу – Буде боляче
- Мартін Фріман – Нічні виклики
- Терон Еджертон – Чорний птах
Найкраща акторка другого плану
- Енн-Мері Дафф – Змова сестер Гарві
- Жасмін Джобсон – Ватажок
- Леслі Менвілл – Шервуд
- Саффрон Гокінг – Ватажок
- Фіона Шоу – Андор
- Аделайо Адедайо – Нічні виклики
Найкращий актор другого плану
- Аділь Ахтар – Шервуд
- Семюель Боттомлі – Загублений
- Салім Дау – Корона
- Джек Лоуден – Повільні коні
- Джош Фіннан – Нічні виклики
- Вілл Шарп – Білий лотос
Найкращий телевізійний фільм
- Дім
- Життя і смерть на складі
- Я існую: Рут
Найкращий міжнародний проєкт
- Білий лотос
- Дорога в тисячу
- Ведмідь
- Монстр: Історія Джеффрі Дамера
- Oussekine