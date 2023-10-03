Актриса Памела Андерсон произвела фурор своим появлением на Неделе моды в Париже. Внимание журналистов, участников и гостей показа привлекло отсутствие макияжа у 56-летней звезды Голливуда. От восторга актриса Джейми Ли Кертис посвятила коллеге пост в Instagram.

— Революция естественной красоты официально начата! На Неделе моды, где чувствуется так много давления, эта женщина появилась без грамма косметики на лице. Я поражена и потрясена этим актом мужества и сопротивления, — восторженно написала Джейми Ли Кертис.

Памела Андерсон меняла аутфиты, однако, каждый раз отказывалась от макияжа. Особенно гармоничным удался образ, который она выбрала для посещения показа бренда The Row, придерживающегося минимализма в стиле.

Объемный костюм в полоску звезда дополнила белой рубашкой, застегнутой на все пуговицы. Андерсон не стала скрывать веснушки, позволив сиять своей естественной красоте. Ярким акцентом актриса сделала маникюр, выбрав для него красный лак.

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