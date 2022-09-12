Певец Артем Пивоваров поблагодарил ВСУ за освобождение его родного Волчанска (Харьковская область).

В Instagram-stories 31-летний артист обнародовал фото, на котором предстали украинские защитники перед городским советом города.

— Ребята! Козаки! Вы не представляете, насколько я горжусь вами и благодарен, — подписал кадр военных Пивоваров.

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Стоит отметить, что все это время мама и родственники Артема находились в оккупированном Волчанске. Сам же певец застал начало войны в Ирпене, куда относительно недавно переехал жить.

Ранее он говорил, что очень волнуется о своей маме и постоянно находится с ней на связи.