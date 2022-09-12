Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Не представляете, насколько я горжусь: Пивоваров отреагировал на освобождение родного Волчанска

12 сентября 2022, 16:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Не представляете, насколько я горжусь: Пивоваров отреагировал на освобождение родного Волчанска

Певец Артем Пивоваров поблагодарил ВСУ за освобождение его родного Волчанска (Харьковская область).

В Instagram-stories 31-летний артист обнародовал фото, на котором предстали украинские защитники перед городским советом города.

— Ребята! Козаки! Вы не представляете, насколько я горжусь вами и благодарен, — подписал кадр военных Пивоваров.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что все это время мама и родственники Артема находились в оккупированном Волчанске. Сам же певец застал начало войны в Ирпене, куда относительно недавно переехал жить.

Ранее он говорил, что очень волнуется о своей маме и постоянно находится с ней на связи.

Читайте также:
Не представляете, насколько я горжусь: Пивоваров отреагировал на освобождение родного ВолчанскаНи у кого нет такой истории: Артем Пивоваров рассказал о маме в оккупации

Теги
Артем Пивоваров ВСУ
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь