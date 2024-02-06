Хореограф и главный герой романтического реалити Холостяк 1 Максим Чмерковский в третий раз станет отцом. Его жена, танцовщица Пета Маргатройд забеременела спустя четыре месяца после вторых родов.

Макс Чмерковский в третий раз станет отцом

О предстоящем пополнении Пета Маргатройд рассказала мужу по видеосвязи. Она пыталась всячески намекнуть Максу на беременность — говорила о том, что ее тошнит, ела соленые огурцы и показала две бутылочки со смесью.

Когда Чмерковский понял, что станет отцом в третий раз, то не мог сдержать слез.

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— У нас будет ребенок. Да, мы знаем… у нас только родился малыш! Это было очень неожиданно (через 4 месяца после рождения Рио), но мы очень счастливы и готовы вскоре стать семьей из 5 человек! После всего, через что мы прошли с выкидышами и ЭКО, мы чрезвычайно счастливы и знаем, что нам очень повезло, что это чудо произошло с нами, — написала Пета Маргатройд.

В июне 2023 года у Макса Чмерковского и Петы Маргатройд родился сын Рио. Также супруги воспитывают 7-летнего сына Шая.

Отметим, что Пета Маргатройд пережила три выкидыша. В третий раз танцовщица потеряла ребенка в 2022 году, когда Макс Чмерковский был на съемках в Киеве. Тогда женщина даже не знала, что беременна, а ее состояние ухудшилось из-за Covid-19.

Фото: Макс Чмерковский