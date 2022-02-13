День святого Валентина — популярный праздник, который отмечают во всем мире. Многие из нас уже подготовились к нему, прикупив подарки и забронировав места в ресторанах.

Многие пары наверняка захотят провести этот день наедине в домашнем уюте, укрывшись пледом и наслаждаясь каким-нибудь романтическим фильмом под стиль праздника.

Факты ICTV подготовили фильмы о любви ко Дню святого Валентина, которые помогут создать романтическую атмосферу и настроение.

Предложение (Романтическая комедия, 2009)

Топ-менеджер крупного издательства в Нью-Йорке Маргарет Тэйт совершенно забыла, что ей нужно продлить рабочую визу. Чтобы ее не депортировали на родину, она придумывает идеальный план — выйти замуж за своего ассистента Эндрю Пэкстона. История расскажет в комедийном ключе, как пара быстро влюбляется, и в конце предложение руки будет исходить от сердца.

Дневник Бриджет Джонс (Романтическая комедия, 2001)

Культовая картина, которая не теряет свой актуальности и по сей день. Здесь есть все — классический любовный треугольник, главная героиня с комплексами, красавчик босс и ничем не примечательный мужчина, который покажет себя с лучшей стороны. Фильм можно пересматривать огромное количество раз — он никогда не надоедает.

Брюс Всемогущий (Комедия, 2003)

И хотя здесь не так много романтики, главный посыл фильма все же романтический. Джим Кэрри сыграл обычного парня по имени Брюс, который внезапно становится Богом. Но с силой и нереальными возможностями на него перекладывают и заботы надзирателя за людьми. В фильме он наделает много ошибок, но обязательно справится со всем, когда поймет, как жить правильно и что нужно ценить.

Красотка (Романтическая комедия, 1990)

Представить подборку романтических фильмов без этой картины практически нереально. Сюжет — богатый и успешный бизнесмен волей судьбы знакомится с проституткой, которая согласилась составить ему компанию на неделю. За этот период девушка сильно преображается, и главный герой смотрит на нее в другом свете. Романа не избежать.

50 первых поцелуев (Романтическая комедия, 2004)

Сердцееду быстро надоедают его подружки. Он знакомится с обаятельной блондинкой, у которой случаются провалы в памяти — она забывает о том, что происходило с ней вчера. Мужчина увидел в этом преимущество — с такой девушкой ему не получится заскучать, каждый день удивляя ее уникальными ситуациями. Генри влюбляется, но вынужден ежедневно знакомиться с Люси, напоминать ей о себе вновь и вновь.

Эта романтическая подборка точно подарит романтический настрой, который так нужен в современном мире.

А те, кто хочет показать всю свою романтичность и удивить вторую половинку, могут сделать валентинку своими руками. Это делается очень легко — достаточно проявить немного терпения. О том, как сделать валентинку своими руками — читайте на Фактах ICTV.