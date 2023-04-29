Икону из холодильника Леси Никитюк выставили в музее

Леся Никитюк присоединилась к одной из выставок в Киеве. Для экспозиции в музее истории города Киева ведущая шоу єПитання (Новый канал) предоставила оригинальный экспонат, который когда-то приобрела на Херсонщине.

— Сегодня открытие выставки Чумацкая икона на рыбе. Вы когда в последний раз ходили в музей? Я, поверьте, так же. Все экспонаты удалось спасти из Херсонского музея во время полномасштабного вторжения. А один все это время был в моем холодильнике (улыбается), — говорит Леся Никитюк.

Теперь икона Матерь Божья на камбале — часть выставки в музее истории Киева.

— Эту икону я приобрела еще три года назад, когда снимали Херсонщину в проекте LeМаршрутка. Тогда и познакомилась с выдающейся художницей нашего времени Оксаной Оснач. А теперь икона, которую я приобрела тогда, часть нынешней экспозиции. Обязательно посетите музей Истории города Киева! К сожалению, несколько таких икон наши враги выставляют в своих музеях и говорят всем, что это их. Но это наше! Посмотрите вживую, — призывает телеведущая.