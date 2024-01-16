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Ксения Мишина на Бали освоила скутер и прошла церемонию очищения

16 января 2024, 16:09
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Ксенія Мішина
Источник: Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина и ее сын Платон после Таиланда перебрались отдыхать на Бали. Там они встретились с актрисой и комикессой Катей Олос. На Бали Ксения освоила скутер, чтобы добраться до священного места и пройти церемонию очищения.

Ксения Мишина освоила скутер на Бали

Подруга уговорила Мишину саму сесть за руль двухколесного транспорта. Сначала украинская знаменитость поборола шлем, который не хотел расстегиваться, а потом покорила и сам мопед.

скрин Мішина на Балі

Фото: Ксения Мишина/Instagram

Платон продемонстрировал великолепные навыки управления скутером, а Ксения призналась, что не думала “снова сесть на байк”.

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— Это, конечно, жесть, я вся вспотела, еду и смеюсь на стрессе. Меня все обгоняют, потому что у меня скорость 20 км в час, а нет — 31 км, — поделилась первыми впечатлениями звезда.

Поездка завершилась успешно, и Ксения с Платоном и Екатериной добрались до места, где должна была состояться церемония очищения.

Ксения Мишина прошла церемонию очищения

Для участия в церемонии очищения, которая проводится для женщин, украинки завернулись в специальную одежду. Также им выдали набор, необходимый для проведения всех ритуалов.

Фото: Ксения Мишина/Instagram

Оказалось, что саму церемонию снимать нельзя, однако сыну Ксении Мишиной удалось сделать эксклюзивные кадры, поэтому поклонники актрисы смогли увидеть, как происходит процесс.

В завершение церемонии Ксения и Катя отправились постоять под холодным святым источником и получили незабываемые впечатления.

Ксенія Мішина

Фото: Ксения Мишина/Instagram

— Честно говоря, я замерзла так, что не могла сказать ни слова… Мы были в воде достаточно много времени, — призналась артистка.

Напомним, отдых Ксении Мишиной начался в конце декабря прошлого года. Эту поездку актриса подарила сыну за успехи в школе.

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