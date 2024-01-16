Украинская актриса Ксения Мишина и ее сын Платон после Таиланда перебрались отдыхать на Бали. Там они встретились с актрисой и комикессой Катей Олос. На Бали Ксения освоила скутер, чтобы добраться до священного места и пройти церемонию очищения.

Ксения Мишина освоила скутер на Бали

Подруга уговорила Мишину саму сесть за руль двухколесного транспорта. Сначала украинская знаменитость поборола шлем, который не хотел расстегиваться, а потом покорила и сам мопед.

Платон продемонстрировал великолепные навыки управления скутером, а Ксения призналась, что не думала “снова сесть на байк”.

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— Это, конечно, жесть, я вся вспотела, еду и смеюсь на стрессе. Меня все обгоняют, потому что у меня скорость 20 км в час, а нет — 31 км, — поделилась первыми впечатлениями звезда.

Поездка завершилась успешно, и Ксения с Платоном и Екатериной добрались до места, где должна была состояться церемония очищения.

Ксения Мишина прошла церемонию очищения

Для участия в церемонии очищения, которая проводится для женщин, украинки завернулись в специальную одежду. Также им выдали набор, необходимый для проведения всех ритуалов.

Оказалось, что саму церемонию снимать нельзя, однако сыну Ксении Мишиной удалось сделать эксклюзивные кадры, поэтому поклонники актрисы смогли увидеть, как происходит процесс.

В завершение церемонии Ксения и Катя отправились постоять под холодным святым источником и получили незабываемые впечатления.

— Честно говоря, я замерзла так, что не могла сказать ни слова… Мы были в воде достаточно много времени, — призналась артистка.

Напомним, отдых Ксении Мишиной начался в конце декабря прошлого года. Эту поездку актриса подарила сыну за успехи в школе.